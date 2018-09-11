محمد كشواني: برنامجان في الذكاء الاصطناعي لناشئة الشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد محمد كشواني رئيس قسم البرامج والفعاليات بالوكالة في ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن الناشئة تسير في فعالياتها على خطى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاستثمار في عقول الناشئة، وتطوير قدراتهم لقيادة أجيال المستقبل.

وأشار كشواني، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الناشئة قامت بتوفير برنامجين في الذكاء الاصطناعي يتحدثان عن البرمجة والروبوت، مشيراً إلى أنّ هذه البرامج تهدف إلى تنمية مهارات الناشئة بشكل عام في المجال التكنولوجي، ورفع مستواهم في تقنية المعلومات.