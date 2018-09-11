بلدي كلباء يعقد اجتماعه التحضيري الأول للفعاليات الوطنية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحثت لجنة مشتركة من المجلس البلدي وبلدية مدينة كلباء، استعدادات المدينة لعدد من الفعاليات الوطنية المهمة، خلال الفترة المقبلة، ومنها يوم الشهيد، ويوم العلم، واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التحضيري الأول للجنة الفعاليات، برئاسة سعيد سالم النقبي نائب رئيس المجلس البلدي، بحضور المهندس خلفان بن عيسى الذباحي مدير البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمسؤولين في البلدية.

وتناول الاجتماع، الذي عقد الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالبلدية، استعدادات المدينة لعدد من المناسبات الوطنية المهمة، وتحديد آفاق التعاون والتنسيق لتنظيم هذه المناسبات بالشكل الأمثل.

وقال سعيد سالم النقبي نائب رئيس المجلس البلدي: إن الاجتماع التحضيري الأول يهدف لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالعملية التنظيمية للمناسبات الوطنية خلال العام الجاري، وأوضح أنه تم بحث آلية توزيع الأدوار والمهام خلال الفترة المقبلة، لضمان الاستعداد المبكر لتلك المناسبات الغالية على نفوسنا، لافتاً إلى عقد عدة اجتماعات لاحقة لإقرار أجندة الفعاليات الخاصة بكل مناسبة.

وأضاف النقبي أن اللجنة المشكلة من الجهتين، تعمل على وضع تصور لمزيد من التنسيق مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في المدينة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول الفعاليات الوطنية المقبلة.

ونوه نائب رئيس المجلس البلدي، إلى بدء اللجنة في وضع خطة للزيارات الميدانية لمختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، للتعرف على استعداداتهم، فضلاً عن التنسيق مع جهات الاختصاص على المستويين المحلي والاتحادي.