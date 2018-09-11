مجلسا بلدي الشارقة وخورفكان يعززان تعاونهما

الشارقة 24:

استقبل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سعادة سالم علي المهيري، وفداً من المجلس البلدي لمدينة خورفكان برئاسة سعادة راشد خميس النقبي، بحضور أعضاء المجلسين، وماجد بوخاطر أمين سر مجلس بلدي الشارقة.

يأتي هذا اللقاء، بهدف تعزيز التعاون بين المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتنسيق الدائم بين المجالس البلدية، ومناقشة المواضيع المشتركة، التي تصب في مصلحة أبناء الإمارة.

وأكد سعادة سالم علي المهيري، أن المجالس البلدية هي جزء من منظومة الفكر التشاوري الذي أسسه صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال إنشاء المجالس البلدية ومجالس القرى والضواحي والمجلس التنفيذي والاستشاري، لتتكامل فيما بينها في خدمة المجتمع، والبحث في أفضل سبل الحياة للمواطنين والمقيمين.

بدوره، توجه سعادة راشد خميس النقبي بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس بلدي مدينة الشارقة، على حسن الاستقبال، وأكد أن المجالس البلدية لمدن ومناطق الإمارة، تعمل تحت مظلة واحدة وتتخذ من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، نهجاً بتقديم أفضل الخدمات لمواطني وقاطني الإمارة.

وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المشتركة، مثل طلبات الأراضي السكنية التي يتم تحويلها من مجلس بلدي مدينة خورفكان أو المجالس الأخرى، وأكد الجانبان أهمية التنسيق بين المجالس البلدية، بهدف عدم التأخير في البت في هذه الطلبات.

كما تم تبادل الآراء، حول المواضيع المشتركة في بعض اللجان، مثل الحالات الخاصة وشكاوى التحكيم وفض المنازعات وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المقترحات، التي من شأنها تعزيز التعاون بين المجالس البلدية والدوائر الأخرى، كأن يتم تنظيم اجتماعات دورية بين المجالس البلدية، ولقاءات سنوية مع الدوائر الحكومية ذات الاختصاص المشترك مع المجالس البلدية.