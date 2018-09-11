"الشؤون الإسلامية" بالشارقة توزع التقويم الهجري الجديد

الشارقة 24:

باشرت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة توزيع الإصدار الجديد من التقويم الهجري للعام 1440 حسب مواقيت إمارة الشارقة وضواحيها على الجمهور، في جميع فروع الدائرة، وعدد من مجالس الضواحي بالإمارة.

وأشارت الدائرة إلى انتهائها من المرحلة الأولى، حيث تم توزيع التقويم على جميع مساجد ومصليات الإمارة، بينما تم تخصيص المرحلة الثانية للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات والجمهور.

وأعلنت الدائرة عن أماكن توزيع التقويم للأفراد الراغبين بالحصول عليه من خلال مراجعة مكاتب الدائرة خلال الفترة الصباحية في مدينة الشارقة "مسجد الملك فيصل ومكتب الدائرة بمنطقة القرائن ومكتب الدائرة بمنطقة دسمان"، والمنطقة الوسطى "مكتب الذيد ومكتب المدام"، والمنطقة الشرقية "مكتب خورفكان ومكتب كلباء ومكتب دبا الحصن"، وفي مجالس الضواحي "مويلح، وواسط، ومغيدر والخالدية" خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وبهذه المناسبة، تتقدم دائرة الشؤون الاسلامية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، وجمهور المواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.