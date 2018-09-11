"الشارقة لصعوبات التعلم" ينظم حفله السنوي ويكرم المتميزين

الشارقة 24:

مع بداية العام الدراسي الجديد، وتحت شعار "لقاؤنا"، نظمت إدارة مركز الشارقة لصعوبات التعلم، السبت الماضي، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الحفل السنوي الخاص باستقبال الموظفين، وتمتين أواصر التعاون بين الكادرين الإداري والفني، خارج نطاق العمل.

أشادت الأستاذة هنادي السويدي مدير المركز، بالجهد الذي بذله موظفو المركز منذ انطلاقته عام 2016، وسعيهم الدؤوب لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي صعوبات التعلم، وفق أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وأضافت السويدي: "يحرص المركز على تعزيز التعاون مع مختلف المراكز والجمعيات المتخصصة بصعوبات التعلم محلياً وعربياً للاستفادة من خبراتها، وقد صاغ تجربة ناجحة في مجال صعوبات التعلم، مستنداً في ذلك إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتطلعات الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، للوصول إلى هذه النجاحات".

وقالت: "على الرغم من مضي عامين فقط على تأسيس المركز، إلا أن النتائج الطيبة والخطوات الهامة التي قام بها بالنسبة للطلبة وأولياء أمورهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها تؤكد جديته في العمل وتحقيق الأهداف المنشودة"، كما أكدت: "أن جميع المعلمين مسؤولين عن تقديم الخدمات للطلاب ذوي صعوبات التعلم، وليس معلمو التربية الخاصة فقط"، مشيرةً إلى أن معلمي التعليم العام بحاجة إلى التدريب على الأساليب والاستراتيجيات المختلفة.