توصيل الكهرباء لعدد 1360 مبنى بالشارقة خلال 8 أشهر

الشارقة 24:

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل خدمات الكهرباء لعدد 1360 مبنى بمختلف أنواع المنشآت من منازل ومباني ومصانع وشركات ومزارع، على مستوى مدينة الشارقة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت وفق أفضل نظم الأمن والسلامة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كافة مناطق إمارة الشارقة، بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كافة المناطق بإمارة الشارقة سوى أيام قليلة، وفيما يخص توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين تتم خلال 24 ساعة، بشرط تحقق مطلبين أساسيين هما شهادة إنجاز مبنى من البلدية وشهادة من استشاري كهرباء معتمد.

وأكد الليم أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه، دون أي تأخير بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.

وأوضح: "أن الهيئة وضعت معايير لتوصيل الكهرباء للمشاريع المختلفة، وتم التنسيق مع 180 من مكاتب الاستشارات الهندسية للانضمام لفريق الطاقة، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة، بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة".

وأكد: "أن المكاتب الاستشارية شريك استراتيجي للهيئة للوصول إلى تطوير وتحديث كافة الأنظمة والإجراءات، حيث أن مكاتب الاستشارات الهندسية تعتبر نقطة البداية لأي مشروع، ويمكن من خلال التصميمات توفير حوالي 30 إلى 40 % من الطاقة، مما يساهم في دفع مسيرة العمل قدماً".

وأشار إلى أن العمل الجاد والتخطيط القائم على العلم والمعرفة هما السبيل لاستمرار مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أرض الإمارة، والتي تظهر نتائجها بوضوح من خلال ما نشاهده من طفرات إنمائية وإنجازات رائدة في جميع المجالات، وبمزيد من الجهد والتكاتف تستمر المسيرة ونحافظ على المكتسبات التي تحققت لصالح المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

وأكد أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة تعمل على تطوير محطات الإنتاج وشبكات التوزيع بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات، مشيراً إلى أن الهيئة أدخلت الكثير من التطوير واستخدمت أحدث التقنيات في أساليب العمل من منطلق حرصها على توفير بيئة عمل أفضل تضمن تواصل واستمرار علاقتها مع مكاتب الاستشارات الهندسية، مع تفعيل مشاركتهم لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأشار إلى أن الهيئة تركز على القطاع السكني الذي يمثل 72% من قيمة الاستهلاك، بينما القطاعات الأخرى سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية تمثل 28%، وأكد أن الهيئة تعمل باجتهاد لتحقيق رؤية واستراتيجية الدولة لتكون عام 2021 من أفضل دول العالم المتقدمة.

وأوضح المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء، أن الإدارة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية على جميع مرافق إمارة الشارقة، والتي تشمل المنازل والمباني والمصانع والشركات والمزارع والمباني الحكومية، مشيراً إلى أن آلية توصيل الكهرباء للمنشآت تبدأ بالتقديم من قبل صاحب المنشأة على طلب توصيل خدمة الكهرباء في إدارة خدمات المشتركة بعدها تحول الطلب للجهة المختصة لدى الهيئة لدراسة المشروع، وذلك عن طريق تحديد نقطة التغذية المرجحة لتزويد المنشاة للكهرباء والقيام بزيارة ميدانية من قبل مهندس الدراسات مختص لمعاينة الموقع ولآخذ القياسات المطلوبة، وذلك لعمل تقرير نهائي لاحتياجات المنشأة من المواد (العداد- حجم وطول الكابل)، والذي يحدد بناءً على الحمولة المطلوبة وبعد نقطة التغذية المرجحة عن المنشأة بعدها يقوم صاحب المنشأة باستيفاء جميع الرسوم المطلوبة بعد احتساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت وتكلفة المواد وبعد دفع الرسوم واستكمال 80% من مرحلة انجاز المشروع، يتم التقديم من قبل مقاول شركة كهرباء مرخص لدى الهيئة على طلب تفتيش موقع الكترونيا وذلك للتأكد من سلامة التسليكات والتوصيلات الكهربائية ومطابقتها لمواصفات والاشتراطات الهيئة في المنشأة بعد اجتياز المشروع للفحص الميداني يتم إصدار شهادة فحص مبدئي والتي تخول صاحب المنشاة لتركيب العداد الكهرباء وتمديد الكابل وصولاً لمرحلة تشغيل الخدمة في الموقع.

وتقوم الهيئة بإرسال مفتشين مؤهلين فنيياً لفحص الموقع من الناحية الكهربائية لضمان جودة التوصيلات الكهربائية ويتم التوصيل الخدمة النهائي للمشروع بالتنسيق مع بلدية الشارقة، حيث يقوم صاحب العلاقة باستخراج شهادة الإنجاز وشهادة توصيل خدمات من البلدية، وذلك بعد حصوله على شهادة باعتماد الفحص الفني للمنشأة للتوصيلات الكهربائية من إدارة خدمات الكهرباء، ويتم توصيل خدمة الكهرباء للمنشأة لحجم المنشأة وملاحظات المهندس المعاين للموقع ومدى سرعة تجاوب مقاول الكهرباء في تنفيذ وانجاز تلك الملاحظات.