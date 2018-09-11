"تنفيذي الشارقة" يثمن جهود "التخطيط" في تحقيق رؤية الإمارة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الأسبوعي، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.

وتناول الاجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، واتخذ المجلس عدد من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

واطلع المجلس على المرحلة الأولى لمشروع الخطة الإسكانية في منطقة الشنوف السكنية في مدينة الشارقة، والذي يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية حتى عام 2040.

واستعرض سعادة المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة مراحل المشروع، متضمناً الخطة الاستراتيجية لتوفير قطع الأراضي السكنية بإمارة الشارقة، والطلب على الإسكان حتى عام 2040، والفئات المستحقة وفق تصنيفاتها المتنوعة، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تعمل على التركيز على الأراضي الخالية والمتاحة للتنمية لتوفير مناطق سكنية جديدة، ومناطق التطوير العمراني للمناطق المتدهورة، إلى جانب التكثيف من خلال تعديل الاشتراطات البنائية.

وثمن المجلس جهود الدائرة في تحقيق رؤية الإمارة في توفير احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية بما يتماشى مع النهضة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات والأصعدة.

كما اطلع المجلس على التقرير الثاني للخطة الاستراتيجية لرصف الطرق الداخلية في مدينة الشارقة والمقدم من مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، واستعرض سعادة المهندس سليمان عبد الرحمن عبد الله رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق الداخلية في إمارة الشارقة، مخرجات التقرير والأهداف الاستراتيجية لخطة الرصف، ووصف الوضع الراهن للطرق الداخلية لمختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالشارقة، إلى جانب خطط الرصف على المستويات كافة، القصيرة، والمتوسطة، والطويلة.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته القانونية، وتوطئة لإصداره.

وضمن ما استجد من أعمال، اطلع المجلس على المرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة رقم 40 لسنة 2018 بشأن إنشاء محمية الظليمة الطبيعية.