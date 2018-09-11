زهرات "مفوضية الشارقة" يحوّلن أفكارهنّ الإبداعية إلى قطع فنية

الشارقة 24:

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة ورشة عمل للزهرات "من 7-11 عاماً"، شاركت فيها 30 فتاة، هدفت إلى تشجيعهنّ على إطلاق العنان لأفكارهن الإبداعية من خلال نشاطات تسهم في تنمية مهاراتهنّ الحركية وتعليمهنّ كيفية صناعة قالب سيليكون لتصميم سلسلة مفاتيح باستخدام العديد من الأدوات الفنية في أجواء جمعت بين الفائدة والمتعة.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الفتيات اللاتي قضين وقتاً ممتعاً في مزج وتحضير العجينة الصمغية لصنع سلاسل مفاتيح ووضعها بعناية لتجفّ، واستخدمن خلالها مهاراتهنّ الإبداعية لابتكار قطع تعبّر عن إحساسهنّ وذوقهنّ الفنّي.

وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "تتركز مهمة المفوضية على تطوير قدرات الفتيات وتشجيعهنّ على التعبير بحرية عن أفكارهنّ وتيسير أدوات ووسائل تعليمية ملائمة لهنّ. فالأطفال مبدعون بالفطرة والنشاطات الفنية تلعب دوراً مهماً في اكتسابهم العديد من المهارات كالزخرفة والتعرف على مفاهيم جديدة مثل السبب والنتيجة، والحجم والشكل والألوان، وتمكنت الفتيات خلال هذه الورشة من استخدام ألوان وعناصر مختلفة لابتكار تصاميم متنوعة".