"الشارقة الإسلامي" يشارك في ملتقى زايد الطلابي

الشارقة 24:

ضمن مبادرة التواصل المجتمعي الرامية إلى التواصل الإيجابي مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع، شارك مصرف الشارقة الإسلامي في ملتقى زايد الطلابي بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بحضور العقيد محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، وعدد من الضباط، ومسؤولي وموظفي العلاقات العامة وخدمة المجتمع في المصرف.

وبعد ترحيبه بالطلبة الجدد، أكد حسن البلغوني، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في مصرف الشارقة الإسلامي، حرص المصرف على تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المساهمة في دعم جهود منتسبي شرطة الشارقة للمحافظة على المرتبة 2 التي تحققت عام 2017 في مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي والسعي للمساهمة في الوصول للمرتبة الأولى التي تسعى إليها حكومة الإمارات، مضيفاً أن المصرف يدعم دائماً منتسبي الشرطة بمن فيهم الطلبة الدارسين في الأكاديمية ويسعى إلى تعريفهم على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها لهم.

وخلال الحفل قدم المصرف عرضاً تقديمياً تضمن شرحاً تفصيلياً حول الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها القطاع المصرفي بشكل عام في الإمارات ، والخدمات المالية التي يقدمها الشارقة الإسلامي عبر شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء الدولة، وأنواع الحسابات والبطاقات مع نبذة عن فن الإدارة المالية، إضافة إلى العروض والمنتجات المصممة خصيصاً لمنتسبي شرطة الشارقة وفق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المصرف بشرطة الشارقة، كما تم التعريف بفروع المصرف الموجودة في المدينة الجامعية والمنطقة المحيطة، التي تشمل جامعة الشارقة - فرع الذكور وفرع الإناث، وفرع الجامعة الأميركية بالشارقة، وفرع متاجر الجرينة، وفرع مويلح، وفي ختام الفعالية تم تنظيم العديد من المسابقات حول المصرف وخدماته، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في ختام الحفل.