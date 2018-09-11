"استشاري الشارقة" يستقبل وفداً سعودياً

الشارقة 24:

استقبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مقره، الإثنين، وفداً سعودياً يزور إمارة الشارقة حالياً، ليطلع على الفرص الواعدة في كافة مجالات الاستثمارات.

وضم الوفد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح عضو مجلس الشورى السعودي السابق، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوسائل الصناعية، والشيخ مشيقح حمود المشيقح، من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاء مجلس إدارة مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات السعودي.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد سعادة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، بحضور محمد سلطان الخاصوني عضو المجلس رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم، وعائشة البيرق عضو المجلس ورئيسة لجنة الشؤون، وأيمن عثمان الباروت رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وعدد من كوادر المجلس الاستشاري.

ورحبت الملا بالوفد السعودي، وأشادت بمتانة العلاقات التي تجمع شعبي الإمارات بالسعودية، وبمستوى التواصل بين إمارة الشارقة والمملكة العربية السعودية.

وبدوره أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوسائل الصناعية بالروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والعلاقات الثنائية المتينة والمتعددة المتجسدة في كافة مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة وغيرها.

وأشار على حرصه، لبحث سبل تطوير العلاقات، باطلاعه والوفد المرافق له على النهضة العلمية، والثقافية، والعمرانية، إذ تشهد إمارة الشارقة طفرات اقتصادية كبيرة، من خلال إقامة المشاريع المتعددة، لافتاً إلى أن الشارقة تهتم بالتميز في المشاريع المستقبلة بوتيرة النمو والتطور في كافة الحقول.