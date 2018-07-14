"الشارقة الإسلامي" يُطلق بطاقة "مسرّة" لموظفي "الإقامة وشؤون الأجانب"

الشارقة 24:

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق باقة مميزة بالإضافة إلى بطاقة "مسرّة" مسبقة الدفع، تم تصميمها حصرياً لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة وأفراد أسرهم.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين، والذي أقيم في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، بحضور سعادة العميد عارف الشامسي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وسعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقام بتوقيع الاتفاقية العقيد علي أمين، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة ممثلاً عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ونبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي.

بالإضافة إلى المزايا القيّمة والحصرية التي سيستفيد منها موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، سيتمكن موظفي الإدارة من الحصول على 125.000 نقطة "سمايلز" على بطاقة سمايلز الإئتمانية - أفضل بطاقة إئتمانية – وذلك عند تحويل الراتب إلى المصرف، حيث سيتمكن موظفي الإدارة من استبدال نقاط "سمايلز" ببطاقات سفر من أية مدينة إلى أية مدينة على أكثر من 300 ناقلة حول العالم وفي أي وقت بالإضافة إلى إقامة مجانية في أكثر من 300.000 فندق حول العالم.

وقال نبيل أبو علوان: "يفخر مصرف الشارقة الإسلامي بهذه الشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من خلال إطلاق هذه الباقة المميزة وبطاقة "مسرّة" المسبقة الدفع والمصممة حصرياً لموظفي الإدارة، وذلك كجزء من الجهود التي تُبذل لتعزيز مكانتنا كشريك مصرفي مفضل للعملاء بإمارة الشارقة".

وأضاف أبو علوان: "نأمل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية أن نقدم مجموعة من المزايا لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وأفراد أسرهم بمن فيهم الصغار (من سن 14)، تقديراً لجهود موظفي الإدارة في خدمة المجتمع، من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المنافسة تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 ، والتي تهدف إلى المحافظة على المرتبة الثانية عالميا التي تحققت عام 2017 في مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي والسعي للمساهمة في الوصول للمرتبة الأولى، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان 96.8% التي تحققت عام 2017 وزيادتها، بما يتماشى مع استراتيجية المصرف للقيام بالدور الوطني والاقتصادي المطلوب من القطاع الخاص للتكامل مع توجهات حكومة الإمارات ورؤيتها وأهدافها على الصعيد المحلي" .

تحمل بطاقة "مسرّة" في طيّاتها العديد من المزايا والخصومات لدى المئات من المحلات التجارية من المطاعم، ومراكز الترفيه، وشركات السياحة والسفر، والفنادق، والأندية الرياضية، والمراكز الصحية. إضافة إلى الخصومات والمزايا المتاحة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهي آمنة 100% من خلال تقنية الشريحة الذكية، كما يمكن تحميل تطبيق خاص على الهواتف الذكية للاستفادة بمئات العروض من المصرف وخصومات تصل إلى 40% على بعض المشتريات.