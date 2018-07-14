عصف ذهني بـ "موارد الشارقة" لمناقشة تطبيق نظام تقييم الأداء

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بنادي الجولف والرماية بالشارقة، جلسة عصف ذهني لمسؤولي التقييم بإدارات الخدمات المساندة في الجهات الحكومية لإمارة الشارقة، حول تطبيق نظام تقييم الأداء الحكومي، بحضور عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بالدائرة ومشاركة المسؤولين بإدارات الخدمات المساندة في جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة.

وناقشت الجلسة أهم التحديات التي تواجه الموظفين في تطبيق نظام تقييم الأداء في الحكومة، واستمطار الأفكار الإبداعية في شأن الحلول المطروحة لمواجهة هذه التحديات.

ومن خلال العصف الذهني، تفرعت التحديات المطروحة إلى 5 محاور ليتم مناقشتها واستنباط الحلول واستخراج المعارف الضمنية المختصة بها.

وناقش المحور الأول إمكانية توظيف نظام تقييم الأداء كأداة فاعلة في تطوير الأداء الحكومي، متناولاً سعي الحكومات في مجال تطوير أداء الفرد في المؤسسة وتحديد قدراته وتنميتها باستخدام المنظومات الإدارية المتعددة وتقييم أداء الفرد ووضع اليد على مواطن الضعف ثم رسم الخطط الفاعلة لمعالجتها وتطويرها وتحسينها.

فيما تطرق المحور الثاني إلى كيفية تعزيز التواصل في منظومة العمل بهدف جعل النظام أكثر فعالية في تطوير قدرات الفرد وتحسين الإنتاج، حيث أن التواصل البناء بين أفراد المنظومة التي يمثلها الموظف والمسؤول المباشر ومسؤول التقييم في المؤسسة هو أحد أهم مقومات نجاح نظام تقييم الأداء.

وتناول المحور الثالث وسائل تطوير نظام تقييم الأداء الإلكتروني لجعله أكثر مرونة وفعالية، كون الأنظمة الإلكترونية هي أداة العصر التي سهلت عملية التواصل والمتابعة، ووفرت الوقت والجهد وزادت في مستوى إنتاجية الفرد في المؤسسات الحكومية، كما سهل نظام تقييم الأداء الإلكتروني إنجاز الأهداف المرجوة من عملية التقييم.

واتجه المحور الرابع إلى تسليط الضوء على طرق تعزيز معرفة الموظفين بصياغة الأهداف الذكية وربطها بالخطة الاستراتيجية لجهة العمل.

أما المحور الخامس فركز على وسائل نشر المعرفة حول نظام تقييم الأداء في الجهة الحكومية، على اعتبار المعرفة معياراً مهماً في التقييم؛ يسهم في رفع نسب الإبداع والمبادرات الابتكارية في منظومة العمل.

وقد خرج المشاركون في جلسة العصف الذهني بعدد من الأفكار المبتكرة، والحلول العملية، على أن يتم مناقشتها ودراستها لمرحلة التطبيق، ومن ثم السعي لتسخيرها لخدمة بيئة العمل الحكومي في إمارة الشارقة.