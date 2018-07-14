عائشة القاسمي: القيادة الرشيدة مكنت جيل المستقبل من الريادة في المجتمع

الشارقة 24:

أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة، أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تمكنت من تأسيس حاضنات لرعاية المواهب وتنميتها وتمكين جيل المستقبل من الريادة في المجتمع وقطاعات الأعمال، مشيرة إلى دور سجايا الشارقة في تهيئة جيل مبدع من الفتيات يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب: "نعتز بالتزامنا بدعم شابات اليوم ورائدات المستقبل من خلال تنمية مهاراتهن ورعاية مواهبهن وتوفير كوادر مؤهلة وخبرات عالية وبيئة جاذبة ليتمكنَّ من التعاطي مع مستجدات وتحديات العصر".

وأشارت إلى أن قرابة 4000 منتسبة اكتسبن مهارات تؤهلهن لأدوار مؤثرة في المجتمع.

وأوضحت القاسمي، أن سجايا الشارقة تنظم على مدار العام العديد من البرامج والورش والرحلات الداخلية والخارجية التي تتناول الجوانب الفنية والرياضية والثقافية للحصول على مخرجات إبداعية تتمكن الفتيات من تطبيقها في حياتهن اليومية، ومنها ورش فنية وثقافية وقيادية ومهاريّة منوّعة إضافة إلى البرامج الموسمية مثل برنامج الصيف والشتاء والربيع التي تتزامن مع الإجازات المدرسية والبرامج السنوية مثل مخيم آفاق القيادي الذي يمتد على مدار أسبوع.

ولفتت إلى الرحلات الدولية ذات الأهداف الاستراتيجية والتعزيزية والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام الفتيات للسفر وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك من خلال خوض تجارب حقيقية والتعامل مع أصحاب الخبرات للاستفادة منهم ومن أبرزها رحلة تطوعية إلى إندونيسيا، ورحلة الاتيكيت إلى سويسرا، ورحلة إلى بينالي البندقية، ورحلة استشراف المستقبل إلى اليابان، ورحلة المغامرة إلى جبل توبقال في المغرب.

وأكدت الشيخة عائشة القاسمي، حرص سجايا منذ تأسيسها في 2012 على الارتقاء المتواصل بالخدمات من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات وذلك بما ينسجم مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إعداد أجيال من الفتيات الإماراتيات القياديات والقادرات على مواجهة تحديات المستقبل.

جدير بالذكر أن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة كانت قد اعتمدت الهوية الجديدة للمؤسسة في 2014 والتي تحمل اسم سجايا فتيات الشارقة بهدف مواكبة روح العصر والهوية الوطنية، إضافة إلى تركيز الجهود على الفتاة الإماراتية والارتقاء بقدراتها ومواهبها وتمكينها من تحقيق أحلامها وطموحاتها بخطى ثابتة وواثقة.

وفي ختام 2017 أسّست سموّها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لتكون مظلة تجمع 4 من مؤسساتها المَعنِيّة ببناء الشخصية والارتقاء بالمواهب والطاقات وذلك في خطوة رامية إلى تحقيق الرؤية الشمولية لسموها في بناء أجيال استثنائية من القادة والمبتكرين وضمان التكامل بين هذه المؤسسات الأربع ضمن دائرة مستدامة، إضافة إلى تعزيز رؤية إمارة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، ومن هذا المنطلق عمدت سجايا مؤخّراً إلى توسيع إطار الجنسيات المستهدفة للمشاركة في برامجها.

وقالت الإعلامية أمل المعيني: " كان لوجودي في سجايا دور كبير في تطوير مهاراتي حيث أصبحت اليوم مذيعة في برنامج الأثير على إذاعة الشارقة وقدّمت العديد من البرامج الخاصة بعيد الأضحى وبرنامج "خير جليس" في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 وساعدني مخيم آفاق القيادي الذي تنظّمه سجايا على تنمية روح الاكتشاف في داخلي ما قادني إلى اكتشاف ميولي إلى المكياج المسرحي وبالتالي تنمية ذاتي في هذا المجال حتى غدوت اليوم مختصة في المكياج المسرحي ".

وذكرت سارة المازمي، مُبتكِرة وطالبة علوم كمبيوتر في الجامعة الأميركية، أن انتسابها لسجايا فتيات الشارقة كسر حاجز التردد في داخلها وشجّعها على أن تكون شخصية قيادية ومقبلة على الحياة بكل حب وتفان.

وقالت "إن هذا الأمر طوّر لدي فنون الخطابة والإلقاء أمام مختلف فئات المجتمع حتى تمكّنت من اعتلاء منصّة تيدكس لليافعين ومشاركة الجمهور التطبيق الابتكاريّ الذي عملت على تصميمه من أجل الحد من التحدّي الذي يواجهه المجتمع بأسره وهو تحدي العثور على مواقف للمركبات في المجمّعات التجارية المزدحمة".

من جانبها قالت هند الجعيدي رائدة أعمال، "إن سجايا الشارقة شكلت لي نقطة البداية في طريق النجاح والتميز فلطالما أمدَّتني بالإيجابية والحوافز التي أسهمت في تنمية مهاراتي الشخصية وتنمية العديد من السمات عن طريق البرامج والورش التدريبية المتنوعة التي شاركنا فيها فكل ما تعلمته في سجايا أفادني في مسيرتي الحياتية والمهنية".