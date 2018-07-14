شرطة الشارقة و"رواد" يختتمان برنامج إدارة المشاريع الريادية

الشارقة 24 – وام:

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" أمس الجمعة، برنامج إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها في غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام، وقدمتها النقيب نسيم المشوي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستهدفت الدورة 20 ضابطاً من شرطة الشارقة لتحفزهم على الانطلاق وتأسيس مشروعاتهم الخاصة والاستفادة من خدمات المؤسسة التي تقدمها لأعضائها ومنتسبيها، بهدف تقديم تعريف شمولي لمفهوم إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها في سوق الأعمال ومناقشة مفهوم الريادة وكيف يمكن لصاحب المشروع أن يكون ريادياً في إدارة مشروعه.

وقالت النقيب نسيم سالم المشوي، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على إعداد برامج تدريبية ترفع من كفاءة منتسبيها من حيث التعامل والتكيف مع المتغيرات الاستراتيجية في الدولة بالإضافة لإعداد قادة يتميزون بصفات قيادية ونظرة استشرافيه للمستقبل.

واوضحت أن برنامج إدارة المشاريع سعى إلى تعريف المشاركين في البرنامج التدريبي بمفهوم إدارة المشاريع الحكومية والخاصة وتدريبهم على اكتساب مهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة وإعداد الوثائق كدراسة الجدوى وإدارة المخاطر ووضع الخطط التشغيلية، بالإضافة إلى تعريف المنتسبين بآلية اختيار المشاريع الابتكارية التي تهدف إلى استشراف المستقبل وتوجهات الدولة الاستراتيجية، حيث تتسم المشاريع التطويرية والخاصة بتوفيرها للجهد والوقت والمال وتحقق الاستدامة.

من جانبه، قال سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة "رواد" إن برنامج رواد التدريبي لم يعد مقتصراً على فئة أو شريحة معينة بل نسعى دائماً إلى توسيع نطاق الشرائح المستهدفة في شتى المجالات بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال واستقطاب كفاءات مواطنة وتمكينها من الدخول في هذا القطاع الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في إمارة الشارقة نتيجة الدعم غير المحدود من القيادة والمؤسسات الحكومية، مضيفاً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعد من أهم شركاء المؤسسة حيث نفذنا العديد من البرامج والمشاريع الناجحة في قطاع ريادة الأعمال.

ولفت الى أن مؤسسة " رواد " تسعى من خلال هذه الدورات إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وتكريس الفكر الإبداعي وتحقيق تحول نوعي في الثقافة العامة حول مفهوم العمل المرتبط بالحصول على وظيفة وتجاوزه إلى مفهوم الانطلاق في تحويل أية فكرة مبتكرة إلى مشروع خاص، إضافة إلى العمل على تطوير فئة الشباب المواطنين الذين يتمتعون بمواصفات رائد الأعمال من حيث تنمية قدراتهم على الاختيار الصحيح للمشروع ودراسة فكرته بشكل دقيق وزيادة ثقتهم بمهاراتهم الشخصية على إقامة وإدارة مشاريعهم الخاصة.