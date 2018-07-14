انطلاق دورة أصدقاء الشرطة بالشارقة بمشاركة 530 منتسباً

الشارقة 24:

انطلقت أمس الأول الخميس، أعمال الدورة الصيفية لأصدقاء الشرطة في نسختها الـ 31 التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتستمر حتى 16 أغسطس المقبل، بمشاركة 530 منتسباً من أبناء إمارة الشارقة.

وأكد العميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات دورة أصدقاء الشرطة، أن تنظيم مثل هذه الأنشطة والدورات التدريبية الهادفة يأتي في إطار توجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالنشء، الذين اعتبرهم سموه الثروة الحقيقية التي تعول عليها الإمارة في الكثير من الطموحات للارتقاء والنهوض بالمجتمعات؛ فلذا عمدت شرطة الشارقة، من خلال دورة أصدقاء الشرطة، ودورة صديقات الشرطة وغيرها من البرامج الموجه للطفل إلى الإسهام في عملية بناء التنشئة الاجتماعية فكرياً، وجسيداً، ودعم الجهود المبذولة في حماية كيان الأسرة والابتعاد بالشباب والطلاب عن سلبيات الفراغ خلال العطلة الصيفية لتصبح داعمة لجهود الشارقة صديقة للطفل.

وأشار العميد عارف هديب إلى أنه وبمناسبة عام زايد؛ سوف يتم تقديم سلسلة من المحاضرات التي تهدف إلى غرس قيم الولاء وحب الوطن في نفوس النشء، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم العربية الأصيلة التي غرسها فينا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، هذا بالإضافة إلى تطوير منهاج الدورة وتنويع برامج التدريب من خلال برنامج "معاً لإمارات المستقبل" الذي يعمل على تطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، وصقل مهارات الإبداع والابتكار لديهم، إلى جانب برامج تنموية أخرى تهدف إلى رفع وتكثيف مستوى المهارات التي يكتسبها الطالب خلال الدورة لتشكل رصيداً من الخبرات والمعارف التي تفيد الطالب أثناء وبعد فترة الدراسة وتمكنه من توظيف التقنية الحديثة في توسيع مداركه واكتشاف مصادر المعرفة التي يحتاج إليها، مؤكداً أن هذا النهج سوف يستمر عاماً بعد عام بالتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة حتى يصل بالطلاب المشاركين إلى أعلى مستوى من المهارات والقدرات الذهنية والعملية.

وأعرب عن تقديره للمؤسسات العامة والخاصة التي بادرت إلى المشاركة في هذا البرنامج، مشيداً بدورها في دعم جهود التنشئة الاجتماعية ووضع خبراتها بين أيدي أبنائها الطلاب من خلال التعاون مع شرطة الشارقة من خلال تقديم المحاضرات التي تُعرّف المشاركين بالدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في خدمة الوطن والمجتمع، إلى جانب مختلف إدارات الشرطة وإدارات وزارة الداخلية العاملة بمدينة الشارقة؛ كما يقوم الطلاب بعدد من الزيارات لبعض المواقع المهمة بهدف التعرف على طبيعة العمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة والاطلاع على تجربتها في مختلف المجالات.

ومن جانبه، صرح المقدم محمد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة؛ عضو اللجنة المنظمة للدورة، أنه تم تخصيص 3 مقرات مختلفة لعقد الدورة على حسب المناطق السكنية للمنتسبين، حيث تم اختيار مدرسة القرائن للتعليم الأساسي الحلقة الثانية لمنتسبي الدورة من إمارة الشارقة، ومعهد تدريب الشرطة بالنسبة لمنتسبي المنطقة الوسطى، ومدرسة الجسر لمنتسبي المنطقة الشرقية.

وأوضح الظهوري، أنه شارك ضمن هذه الدورة ولأول مرة عدد من أبنائنا الأيتام المسجلين لدى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وعدد من ذوي الإعاقة بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى جانب فتح التسجيل للطالبات ضمن دورة "صديقات الشرطة" والمشارك بها عدد من طالبات مركز فتيات سجايا الشارقة، والتي سوف تنطلق فعاليات دورتهن في 22 يوليو الجاري وستستمر حتى 16 من أغسطس المقبل.

وأفاد أن دورة أصدقاء الشرطة في هذا العام تسعى إلى تمكين المشاركين من الاستفادة من العطلة الصيفية، من خلال اكتساب المهارات والمعارف والخبرات، التي تتوفر عبر ممارسة التدريبات العسكرية التي تتضمن حركات المشاة، وفك وتركيب الأسلحة، والرماية الحية، والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والعملية التي يقترن فيها الجانب النظري بالعملي الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً في تكوين شخصياتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم، وتشكيل أصدقاء دائمين للشرطة ينشرون الوعي الأمني ويساعدون في استقرار المجتمع وأمنه.

وأضاف الظهوري أنه تم تخصيص برنامج خاص استهدف الطلاب التي تتراوح أعمارهم بين 16–17عاماً، وتدريبهم على كيفية استخدام التطبيق الذكي لوزارة الداخلية "MOI " والاستفادة من الخدمات التي تتضمنه؛ مثل كيفية الحصول على رخصة قيادة أو استمارة الحالة الجنائية إلى جانب الخدمات الذكية الأخرى.