تفاهم بين شرطة الشارقة و "إنجازات للخدمات" لإسعاد المتعاملين

الشارقة 24:

في إطار سعيهما المشترك لتطوير مجالات الشراكة والتعاون، وانطلاقاً من حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة بينهما، وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة إنجازات للخدمات مؤخراً، بنادي ضباط الشرطة مذكرة تفاهم وتعاون يتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك بهدف إسعاد المتعاملين.

وقع الاتفاقية كل من سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات للخدمات، وذلك بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد عبدالله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعميد خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة والعميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد علي أحمد بو الزود مدير خدمات المرور والترخيص.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار السعي لتعزيز أوجه التعاون وفق علاقات الشراكة ما بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، وبما يقدم قيمه مضافة تصب لخدمة المجتمع والذي يعزز بدوره من فرص التحسين وتطوير الإجراءات وتسهيلها من خلال فتح منافذ وقنوات جديدة تقدم باقة متميزة من خدمات المرور والترخيص، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية في مراكز خدمة إنجازات المتوزعة بمواقع جغرافية استراتيجية في مدينة الشارقة، ويأتي أيضاً تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم أفراد المجتمع وبما يحقق الأهداف المشتركة وصولاً لإسعاد المتعاملين.