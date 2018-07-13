شرطة الشارقة تُقيم يوماً صحياً لمنتسبي مركز "الحمرية الشامل"

الشارقة 24:

أقام فريق السعادة والإيجابية بإدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يوماً صحياً لموظفي مركز شرطة الحمرية الشامل.

واشتملت الفعالية، على إجراء الفحوصات الطبية على الموظفين وتقديم برامج توعوية إرشادية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، معبرين في الوقت نفسه عن تقديرهم للمبادرة وأهميتها لتعزيز حياتهم الصحية.

وقال الرائد منصور بطي الشامسي رئيس مركز شرطة الحمرية بالإنابة، إن المبادرة تهدف إلى إسعاد المجتمع الداخلي وبث الروح الإيجابية بين الموظفين والتي من شأنها أن تزيد وترفع نسب مؤشر السعادة لديهم.