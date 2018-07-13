نادي الحمرية يتبرع بحفر بئر "سقيا الماء" في بنغلاديش

الشارقة 24:

في مبادرة إنسانية لافتة، قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، وفي إطار الأعمال الخيرية في عام زايد، بالتبرع بحفر بئر "سقيا الماء" في إحدى قرى جمهورية بنغلاديش، وذلك بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية.

وجاءت مساهمة اللاعبين في إطار حرصهم على نشر الخير وأن يكونوا أول المبادرين والداعمين للمشاريع الخيرية التي تنفذها دولة الإمارات في الخارج لصالح الشعوب المعوزة.

وعبر اللاعبون في رسالة جماعية، عن سعادتهم بهذه المشاركة الخيرية والتي أتاحها مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة جمعه الشامسي في إطار مبادرات عام زايد، مؤكدين أن هذه المساهمة تُحمّلهم مسؤولية مجتمعية بأن يكون لهم دور فاعل في عمل الخير ليقترن اسم الرياضي دائماً مع قيم البذل والعطاء والمساهمة في نشر القيم والأخلاق والتسامح وتقديم الخير للمحتاجين.

وأكد اللاعبون أنهم يستشعرون حجم المسؤولية الاجتماعية من خلال حرص القيادة الرشيدة في الدولة على تقديم المشاريع الخيرية في كافة الدول ليكون لهم نصيب من هذا العطاء.