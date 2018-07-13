ملتقى الحمرية الصيفي ينظم ورشة حول إجراءات السلامة العامة

الشارقة 24:

نظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ورشة تدريبية حول إجراءات الوقاية والسلامة العامة، والتي بموجبها تؤمّن الأرواح والممتلكات، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي الـ 24، التي تُنظم في إطار برنامج مجلس الشارقة الرياضي الصيفي تحت شعار "عطلتكم غير"، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية مدينة الحمرية.

وتحدث المحاضر حمد سنان الشحي، رئيس لجنة الأمن والسلامة في الملتقى الصيفي، عن أهمية إجراءات الأمن والسلامة العامة، باعتبارها أحد أهم المتطلبات الأساسية والرئيسية من أجل ضمان القيام بالأعمال والأنشطة المختلفة بنجاح؛ مبيناً أن هذه الإجراءات تجعل الإنسان مطمئناً أكثر إذا ما راعى متطلّبات الأمن والسلامة، والحماية بشكل جيد، خلال مزاولته لأيّ نشاط يقوم به.

وبين المحاضر لمشاركي الدورة من مختلف الفئات العمرية ضرورة إيلاء العناية لمختلف الظروف التي تحيط بنا، دون تجاهل أدنى تهديد والقيام بحصر كافة المخاطر المحتملة من القيام بأي نشاط، مشيراً إلى كافة وسائل الخطر والتدابير المنزلية مثل أسطوانات الغاز ومنافذ الكهرباء والأجهزة المنزلية والمواد الكيماوية كالمنظفات غيرها، والتدابير في الأماكن العامة مثل الالتزام التام بكافّة الشواخص التحذيرية والتعليمات المرورية، والتحلّي بأخلاق القيادة السليمة، وعدم الانشغال بأي شيء أثناء القيادة؛ كالتحدث عبر الجوال أو مع الآخرين.

وأشار الشحي إلى أن أهداف المحاضرة تتمثل في توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة التي تكفل توفير بيئة آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، والحفاظ على سلامة الأفراد وأرواحهم، وتجنيبهم الأخطار المُحتملة التي قد تقع نتيجة وجود أي نقص أو إهمال في تحقيق شروط السلامة العامة.