هيثم بن صقر يشهد حفل تكريم الطلبة المتفوقين بدبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شهد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، مساء الخميس، الحفل الختامي الحادي عشر لمجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة دبا الحصن عن العام الدراسي المنصرم.

جاء الحفل الذي أقيم بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن تحت شعار "المجد التليد للقائد الفريد"، وذلك احتفالاً بعام زايد حسب الخطة الاستراتيجية للمجلس.

بدأ الحفل باستعراض مميز من الطلاب والطالبات المشاركين في الحفل، قبل أن يقف الحضور إجلالاً للسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ألقى الأستاذ محمد راشد رشود رئيس المجلس الكلمة الافتتاحية للحفل، بارك فيها لطلبة مدارس دبا الحصن تفوقهم، مشيداً بالجهود المبذولة والعطاءات الدائمة لشركاء المجلس من المؤسسات والأفراد والتي كانت خير عون لأداء رسالته التربوية والتعليمية.

وانسجاماً مع شعار الحفل، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "غرس زايد .. نهج رائد"، استعرض مناقب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

تنوعت فقرات الحفل بين الفلكلور والاستعراض، فقدمت طالبات مدارس دبا الحصن أوبريت مميز بعنوان "فرسان التفوق"، تلاه عرض تقديمي لأنشطة وإنجازات مجلس أولياء الأمور خلال العام الدراسي 2017 – 2018.

في الختام قام راعي الحفل الذي شهده حشد غفير من المسؤولين وأولياء الأمور، يرافقه سعادة د. سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ورئيس مجلس أولياء أمور الطلبة، بتكريم شركاء المجلس من المؤسسات والأفراد، علاوة على تكريم الطلبة الحاصلين على جوائز التميز بالدولة، وأوائل الثانوية العامة، والمتفوقين لجميع المراحل الدراسية.