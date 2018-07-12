هيئة متاحف الشارقة تختتم برنامجها الصيفي لطلاب صعوبات التعلم

الشارقة 24 – وام:

اختتمت هيئة متاحف الشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم، فعاليات البرنامج الصيفي "صيفكم وناسة" في متحف المحطة بمشاركة 10 طلاب من ذوي صعوبات التعلم.

وأكدت هنادي السويدي مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن من أهم أهداف البرنامج تعزيز روح القيادة والعمل كفريق لدى المشاركين وكسر حاجز الخجل وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تنمية مهارة الابتكار وزيادة المعرفة العلمية والفكرية لدى الطلبة وتنمية المهارات الرياضية وتعزيز لياقتهم البدنية.

وأوضحت السويدي، أن البرنامج الصيفي شمل العديد من الفعاليات والأنشطة ذات الأهداف التعليمية والترفيهية، إلى جانب مسابقات تعليمية متنوعة تعتمد على تنمية القدرات الذهنية والإبداعية واختبار الثقافة العامة وتنمية القدرات واللياقة البدنية.