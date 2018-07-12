"البيئة والمحميات" بالشارقة تختتم فعاليات "معاً لصيف أجمل"

الشارقة 24:

اختتمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أمس الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي "معاً لصيف أجمل"، الذي انطلق في الأول من يوليو الجاري، مستهدفةً الطلبة الذكور من الفئة العمرية "10-15 عاماً".

وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "حظي البرنامج باهتمام ورعاية كبيرين من الهيئة، بهدف إكساب الطلاب مهارات جديدة وشغل أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع، حيث تؤهل هذه البرامج الطلاب علمياً وسلوكياً وتكتشف الموهوبين من بينهم، وركزت الهيئة هذا العام على اكتشاف الباحث العلمي، من خلال نشاطات متميّزة وزيارات ميدانية، إضافة إلى 12 رحلة ترفيهية وتعليمية".

وأضافت السويدي: "نحن سعداء بنجاح النسخة الثالثة من البرنامج، وتحقيق الفائدة لكل الطلاب المنتسبين، وإشغال أوقات فراغهم بما هو مفيد وممتع لهم، فهذه الخطوة تمثل أحد أهدافنا الاستراتيجية، المنبثقة من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مختلف مجالات البيئة، وحمايتها، والحفاظ عليها، وتوعية الأجيال بها".

وشهدت النسخة الثالثة من البرنامج إقبالاً متزايداً من المنتسبين فاق النسختين السابقتين، وهو ما يدل على نجاح البرنامج في زيادة وعي واهتمام أفراد المجتمع بالبيئة والحياة الفطرية وضرورة حمايتها.

ونفذ الطلاب خلال البرنامج فعاليات وأنشطة أعدتها الهيئة لهم بعناية بما يتناسب مع قدراتهم ويطورها، وينمي مواهبهم، ويكسبهم الخبرات في الحفاظ على البيئة، ويعزز ثقتهم بأنفسهم ويتيح لهم تكوين علاقات اجتماعية إيجابية مع الأفراد المحيطين بهم.