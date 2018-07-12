اللواء الشامسي يستقبل وفداً من "الشارقة لرياضة المرأة"

الشارقة 24:

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في مكتبه صباح اليوم الخميس، وفداً من مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور محمد عبد العظيم محمود خبير الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالمجلس، وندى عسكر النقبي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومي أحمد النقبي مساعد إداري بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما وحضر اللقاء من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة، والمقدم طارق جاسم المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام.

واستعرض اللقاء في بداية أعماله تعميق الشراكة بين الجانبين وتعزيزها بما يسهم في دفع عجلة التعاون الرياضي بشكل عام ورياضة المرأة على وجه الخصوص، والارتقاء بها وفق تطلعات الحكومة الرشيدة، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الرياضة أسلوب حياة.

كما واستعرض اللقاء مشروعاً أطلقته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بعنوان "سفراء الرياضة"، والذي يهدف إلى تأهيل كوادر بشرية تمتلك مؤهلات رياضية وفنية للقيام والتمثيل الرياضي في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي نهاية اللقاء، قدم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، درعاً تذكارياً للوفد الزائر، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة.