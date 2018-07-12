"لقاء مع مسؤول"... نافذة المجتمع المحلي على المؤسسات الحكوميّة

الشارقة 24:

ضمن دورات برامجية متنوعة، تخصص قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، برامج تفاعلية وحوارية تسهم في ربط المشاهدين مع صنّاع القرار عبر شاشتها، منطلقة بذلك من رؤية تسعى إلى إطلاع الجمهور على آلية عمل الجهات الحكومية في الإمارة، وتقديم الشكاوى والاقتراحات والتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين، ومناقشة القضايا المتنوعة معهم، ليتم الإجابة عنها وتلبيتها بأسرع وقت.

حوارات مع صنّاع القرار

تتجسد هذه الرؤية في البرنامج الذي أطلقته المؤسسة، مؤخراً، تحت عنوان "لقاء مع مسؤول"، إذ يعد لقاءً إعلامياً يستضيف في كلّ حلقة مسؤولاً من إحدى الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، يجري خلاله مقدّم البرنامج محمد ماجد السويدي، مساء كل خميس، الساعة 10 مساءً، حواراً، حول دور المؤسسة التي يمثلها، وما تقدمه من خدمات وما توفره من إمكانات وتسهيلات لخدمة سكان الإمارة.

ويتجاوز البرنامج الشكل التقليدي للبرامج الحوارية مع المسؤولين، إذ يعقد اللقاءات في مكاتبهم، وفي ميادين العمل، ليسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها الدوائر والهيئات الحكومية عن كثب، وينقل المشاهدين إلى الخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها في شتى المجالات، فضلاً عن حزم المشاريع والإنجازات التي تقوم بها.

انطلاقة واعدة

انطلقت أولى حلقات البرنامج في 21 يونيو الماضي، حيث استضافت الحلقة المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، الذي تحدث حول أبرز الإنجازات التي حققتها الدائرة، وما تقدمه من مشاريع، وخطط مستقبلية أسهمت في تطوير الواقع الخدمي في الإمارة.

واستضافت ثاني حلقات البرنامج، عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، الذي تحدث عن أهم ما تخصصه الدائرة من خطط ومشاريع في الإمارة، كما استضافت الحلقة الثالثة، علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، الذي عرّف المشاهدين على مرافق مطار الشارقة الدولي من خلال جولة عبر ردهاته وأروقته وسلّط الضوء على الخرائط والمشاريع الجديدة، وأحدث الخدمات التي يقدمها للمسافرين.

إشراف ومتابعة مهنية

يشرف على البرنامج طاقم إعلامي متكامل ساهم في إنتاج توليفة متوازنة تخدم تطلعات المشاهدين، حيث يتولى إخراجه سعيد مبارك، ويشرف على الإنتاج والتنفيذ نجم الدين هاشم.