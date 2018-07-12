حصة الخاجة: 1500 معاملة "يومياً" لخريجي الثانوية العامة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

رفعت حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية أسمى آيات التهاني والتبريكات للطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وجميع الطلبة الذين انتقلوا إلى المراحل الدراسية المتتالية.

وصرحت الخاجة لـ "الشارقة 24": "أن مركز إسعاد المتعاملين بالمنطقة يستقبل 1500 معاملة يومياً من قبل أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة".

وأضافت الخاجة: "أن المنطقة تعمل على توفير تصديقات الشهادات والتسلسل الدراسي والمعادلة، وكافة متطلبات أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بالجامعات، وكذلك الانتقال إلى مدارس أخرى".