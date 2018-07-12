من خلال مركز إسعاد المتعاملين

حصة الخاجة: 1500 معاملة "يومياً" لخريجي الثانوية العامة

  • الخميس 12, يوليو 2018 في 3:07 م
صرحت حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية أن مركز إسعاد المتعاملين بالمنطقة يستقبل 1500 معاملة يومياً من قبل أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر: 
 
رفعت حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية أسمى آيات التهاني والتبريكات للطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وجميع الطلبة الذين انتقلوا إلى المراحل الدراسية المتتالية.
 
وصرحت الخاجة لـ "الشارقة 24": "أن مركز إسعاد المتعاملين بالمنطقة يستقبل 1500 معاملة يومياً من قبل أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة".
 
وأضافت الخاجة: "أن المنطقة تعمل على توفير تصديقات الشهادات والتسلسل الدراسي والمعادلة، وكافة متطلبات أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بالجامعات، وكذلك الانتقال إلى مدارس أخرى".