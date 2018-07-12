تعاون بين الشرطة والبلدية في تحقيق الأمن والأمان بالشارقة

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على التواصل والتعاون مع كافة الهيئات، والمؤسسات القائمة بمدينة الشارقة، من أجل تطوير الخدمات، والحفاظ على أمن، وسلامة أفراد المجتمع، بحث مركز شرطة الصجعة الشامل، وبلدية الشارقة المتمثلة بـ "قسم التفتيش البلدي"، خلال الاجتماع الذي عقد، مؤخراً، بمقر المركز، أوجه التعاون، والتنسيق المتبادل، الذي يسهم في تطوير آليات العمل المشترك، واتباع أفضل الممارسات التي تعزز التكامل في تحقيق الأمن، والأمان.

حضر الاجتماع الذي ترأسه العقيد أحمد جاسم الزعابي رئيس مركز الصجعة الشامل، والسيد خليفة بوغائم رئيس قسم التفتيش البلدي، وممثلو البلدية وعدد من ضباط الاختصاص بشرطة الشارقة.

وأشاد العقيد الزعابي، بمستوى التعاون غير المحدود الذي يجمع القيادة العامة، وبلدية الشارقة، من خلال عملهما المشترك في مكافحة الظواهر السلبية، والممارسات الخاطئة التي تسيء إلى المجتمع، كالباعة الجائلين، أو الأسواق العشوائية، وما ينتج عنها من مخالفات صريحة، تضر بالمصالح العامة.

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات الهامة، والتي كان أبرزها، القيام بحملات تفتيشية مشتركة في منطقة الصجعة لتعزيز الإجراءات الوقائية، إلى جانب نشر التوعية الأمنية بين الجاليات، والعمال، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية على نحو يسهم في رفع مستوى الحس الأمني ليكونوا عوناً لرجال الشرطة، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تسهم في الحث على الالتزام بالقوانين، واللوائح المنظمة، مما يسهم في تحقيق التطلعات للوقاية من الظواهر السلبية بأساليب عصرية.