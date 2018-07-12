"الشارقة للأسرة الرياضية" تُطلق حملتها الترويجية من هيئة الرياضة بدبي

الشارقة 24:

نظم مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، أمس الأربعاء، في الهيئة العامة للرياضة بدبي، ورشة للتعريف بالدورة الثانية من الجائزة، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس جائزة الشارقة للأسرة الرياضية.

حضر الورشة كلٌ من سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة ندى عسكر النقبي أمين عام جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، والدكتور صلاح طاهر رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة، وعبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، وأعضاء من الاتحادات الرياضية المحلية بالدولة، ومجموعة من لاعبات أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتعد هذه الورشة بداية انطلاق سلسلة من الورش التعريفية التي يعتزم مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية تنظيمها، بالتعاون مع الجهات والأندية والمؤسسات الرياضية، والمجالس والهيئات المعنية بالشأن الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك ضمن استراتيجيات الجائزة الرامية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات، بما ينعكس إيجاباً في استقطاب أكبر عدد من المشاركات من الأسر الإماراتية في إمارات الدولة السبع.

وأكد سعادة عيسى هلال، على القيمة المعنوية الكبيرة للجائزة، والدور الذي تلعبه في صناعة قيادات إماراتية شابة من داخل الوسط الرياضي، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت لتعكس حرص سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على تعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، وتوفير كل ما من شأنه تشجيع الأسر الإماراتية على الالتزام بالنشاط الرياضي والبدني، الذي ينعكس ايجاباً على صحتهم الجسدية والذهنية، وعلى نمط الحياة العامة.

من جانبها، قدمت سعادة ندى عسكر النقبي، شرحاً مفصلاً حول فكرة الجائزة وأهدافها والتطورات التي مرت بها وإطلالتها الجديدة في دورتها الثانية، وأكدت أن اختيار مجلس أمناء الجائزة، الهيئة العامة للرياضة، لتكون المحطة الأولى لانطلاق حملته الترويجية للجائزة، لكونها تمثل المظلة التي يقام تحتها كل النشاط الرياضي في الدولة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز رسائل الجائزة واستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركات.

وأضافت النقبي: "تعتبر الرياضة إحدى المؤشرات التي تقاس بها حضارة الأمم، ودليلاً على رقيها وتقدمها، وإذا كان اهتمام الأسرة بممارسة الرياضة يعود بالنفع من الناحية الصحية، فإن توسيع قاعدة الرياضة في المجتمع لا يرتقي بالصحة العامة فحسب، بل يساهم أيضاً في توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لإطلاق طاقات الإبداع في كل المجال".

وتابعت النقبي: "الأسرة هي المعلم الأول الذي يكتسب ويستمد منه الإنسان قيمه، وتعد نقطة الانطلاق التي يجب الاهتمام بها أولاً في رحلة بناء جيل قوي قادر على العطاء، وفي سياق ذلك وترجمةً لرؤى وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرامية إلى جعل الرياضة عادة يحرص كل أفراد المجتمع لممارستها بشكل مستمر جاءت مسابقة الشارقة للأسرة الرياضية، لتبث الحماس في الأسر على تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائها الرياضيين وتعزيز الهوية الوطنية، وتحفيزها عـلى توفير كل وسائل الدعم وتوجيه أبنائها المتميزين رياضياً".

ومن جهته، أشار الدكتور صلاح طاهر، إلى التحديثات التي شهدتها الجائزة في دورتها الثانية والتي ارتفعت معها فئات الجائزة إلى أربع فئات هي: فئة "الأسرة الرياضية، و"فئة "أسرة بطل/ بطلة"، وفئة "بطل ذو إعاقة/ بطلة ذات إعاقة"، وفئة "المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية".

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد العظيم، أن الجائزة ستستمر في استقبال طلبات الأسر حتى 12 ديسمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة:ww.ssfa.ae ، واستعرض شروط الجائزة التي تفرض في المرشحين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات، وأن يكونوا أصحاب إنجازات وإسهامات رياضية متميزة على المستوى المحلي والخارجي بصفة فردية أو جماعية ويشمل ذلك جميع الرياضات، كما قدم عرضاً مفصلاً عن كيفية التقديم، كاشفاً عن أن الإعلان عن الفائزين وتكريمهم سيكون خلال حفل يقام في فبراير 2019.