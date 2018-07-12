بلدية مدينة دبا الحصن تدشن مبادرة "سقيا الطيور"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

في إطار سعيها المستمر ومسؤوليتها المجتمعية، وضمن جهودها لنشر قيم العمل الإنساني، دشنت بلدية مدينة دبا الحصن مبادرة "سقيا الطيور" ضمن أنشطتها في عام زايد.

تضمنت المبادرة توزيع أكثر من 250 سقاية مياه للطيور، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وشملت التوزيعات مناطق جزيرة الحصن، وشارع الكورنيش، والحديقة العامة، وحديقة الشاطئ والشارع الدائري.

شارك في تنفيذ المبادرة عدد من موظفي وموظفات بلدية مدينة دبا الحصن إيماناً منهم بأهمية العمل المؤسسي لخدمة المجتمع ونشر القيم الإنسانية.

وقال طالب عبد الله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن: "إن هذه المبادرة هي امتداد لنهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في المحافظة على البيئة وحماية مكوناتها بما يحقق التنوع والتوازن البيئي".

وأضاف صفر: "أنه لا شك إن الخير سمة الإماراتيين انطلاقاً من قيم ديننا الحنيف، واتباعاً لنهج قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة في نشر الخير والتراحم".

وأكد جمعة عبد الله الحمودي رئيس قسم الاتصال المؤسسي والمشرف على هذه المبادرة، أن أواني السقيا تتسم بمواصفات سهولة التركيب وخفة الوزن وسلاسة شرب الطيور.