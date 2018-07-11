سليمان البلوشي: كتاب جديد لأديب ودانة لنقل تجربتهما على أرض الواقع

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بحضور جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي في الشارقة، والدكتور محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي في المنطقة الوسطى، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين، نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة ندوة بعنوان "كيف تصنع من ابنك نابغة" ألقاها سليمان البلوشي والد النابغة الإماراتي أديب البلوشي.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قال سليمان البلوشي والد النابغة أديب البلوشي: "نحن دائماً نلبي الدعوة لمثل هذه الندوات التي تأتي بالنفع لأبنائنا وطلابنا ونقل تجربتنا لهم للاستفادة".

وأضاف البلوشي، أن هناك كتاب جديد لأديب ودانة للاستفادة من تجربتهم بطريقة نظرية وواقعية.

وأشار والد النابغة أديب البلوشي، أن الأسرة هي عماد المجتمع والأب والأم هم عماد الأسرة ودورهم كبير في إنماء مواهب أبنائهم، لأن نجاح الأسرة ينعكس على نجاح المجتمع والدولة بأكملها، ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر دليل على هذا النجاح والتميز.