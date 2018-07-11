جاسم المازمي: "أولياء أمور الطلبة" يهدف لإبراز دور الأسرة في صناعة النابغة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

صرح جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، "نظمنا اليوم محاورة تربوية بعنوان كيف تصنع من ابنك نابغة مع أسرة أديب البلوشي".

وقال المازمي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "الهدف من هذه الندوة، إبراز نموذج إماراتي يتمتع بالذكاء والأفكار والابتكارات، ودور أسرته في اكتشاف موهبته، وكيف جعلت منه نابغة يستطيع أن يخترع ويتميز".

وأضاف رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، تطرقنا أيضاً خلال المحاورة إلى دور القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذه النماذج الوطنية المشرفة، متمنياً من الحضور وأولياء الأمور الاستفادة من هذه الندوة.