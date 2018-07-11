بلدية خورفكان تنظم فعالية "طبق الخير" ضمن مبادراتها لـ "عام زايد"

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة خورفكان فعالية "طبق الخير" في ساحة مبنى البلدية الرئيسي، وذلك ضمن مبادراتها لـ "عام زايد"، الذي يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر خلالها بكل فخر واعتزاز وعرفان وتقدير، سيرة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وما تركه من ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة التي ميزت الشخصية الإماراتية وجسدت قوتها الناعمة في المنطقة والعالم خاصة أن دولة الاتحاد التي أسسها مع إخوانه حكام الإمارات، قامت على الوحدة والتكاتف والتضامن وعملت من أجل بناء تجربة تنموية حقيقية ينعم الجميع بثمارها ويعيشون في ظلالها في أمن واستقرار، ولهذا ترسخت أركان هذه التجربة الوحدوية الفريدة وباتت نموذجاً ملهماً للكثير من دول المنطقة والعالم.

وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من قبل الموظفين والمتعاملين التي استمرت لعدة ساعات، لتكرس مساهمة البلدية في العمل الخيري بمختلف أشكاله، وإيماناً منها بضرورة مشاركات كافة فئات المجتمع، حيث تم عرض عشرات الأطباق الغذائية التي تطوع بإعدادها مجموعة من موظفين البلدية، لافته إلى أن ريع هذه المأكولات تم تحصيله لجمعية الشارقة الخيرية، التي تبذل جهوداً كبيرة في التواصل مع مختلف فئات المجتمع والمؤسسات في الدولة لجمع أكبر قدر ممكن من المساعدات ومد يد العون لكل محتاج وفقير.