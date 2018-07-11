برنامج "وفر" يحفز موظفي الإمارة بالتوقيع مع "فاين ليفينج" العقارية

الشارقة 24:

وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة في برنامج "وفر" لخصومات موظفي حكومة الشارقة، اتفاقية مع شركة "فاين ليفينج" للعقارات، اليوم الأربعاء، بمقر الدائرة باللية.

وقع الاتفاقية سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ممثلاً عن برنامج "وفر"، والسيد محمد حسني مدير عام شركة "فاين ليفينج" للعقارات ممثلاً عن الشركة، بحضور عبد الله الزعابي مدير إدارة الفروع بدائرة الموارد البشرية، وسيف دعيفس مدير المكتب التنفيذي لرئيس الدائرة، وجواهر سيف العود مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية بالدائرة ورئيس لجنة برنامج "وفر"، وعبد الله يوسف رئيس قسم التطوير والمتابعة بالدائرة، ومحمد دهب مدير شركة "فاين ليفينج".

وتمنح الاتفاقية بموجبها موظفي حكومة الشارقة من حاملي بطاقة "وفر" على اختلاف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية امتيازات خاصة في قطاعٍ مهم وحيوي هو قطاع العقارات، من كبرى شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط عبر شركة "فاين ليفينج" للعقارات، متنوعة بين الخصومات، والتخفيضات، والدفعات الميسرة، ومصاريف الصيانة المجانية ضمن بعض المشاريع، وخصومات الرسوم الحكومية، وعوائد استثمارية مميزة، وخطط دفع مرنه، وغيرها.

وتقدم "فاين ليفينج" بدورها خدمات عقارية تشمل البيع والشراء والاستثمار والتأجير وخدمات التمويل، موفرة لعملائها أفضل خدمات السوق، وتشمل الاتفاقية الخدمات المذكورة في كبرى الشركات والمشاريع العقارية العالمية، وهي أرادا للتطوير العقاري "الشارقة"، ومشروع الممشى "المدينة الجامعية"، وإعمار العقارية، ودبي العقارية، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، وعزيزي للتطوير العقاري، وشوبا للتطوير العقاري "الميدان"، والمشاريع العقارية في أوربا والدول العربية.

وصرح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية قائلاً: أنه بتوجيهات دائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تسعى الدائرة وضمن خطتها الاستراتيجية إلى توفير الحوافز والخدمات المميزة لموظفي الحكومة التي تسهم في إسعادهم وتحفيزهم، وبالتالي رفع كفاءتهم، ومعدل إنتاجيتهم وتوفير بيئة عمل مشجعة لهم، وأضاف، لأجل ذلك وضعت الخطط للوصول ببرنامج وفر إلى اعتباره العلامة التجارية الحكومية الرائدة في مجال الخصومات لموظفي الحكومة، فعملت على توسيع قاعدة عقد الشراكات وإبرام العقود التوفيرية ضمن البرنامج.

وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية، أن استهداف قطاع العقارات ينبع من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة في الوقت الراهن، ويتماشى مع التصاعد الملحوظ في السوق العقارية للشارقة التي تمثل معبراً هاماً لجميع إمارات الدولة.

وأوضح ابن خادم، حرص الدائرة على اختيار الشركات التي تندرج تحت مظلة خصومات برنامج وفر، استناداً إلى رغبات الموظفين واحتياجاتهم، فلما كان الإقبال الواضح من شريحة الموظفين على مشاريع وأفكار الاستثمار والادخار، كان لزاماً علينا الوقوف على هذه الاحتياجات وتوفير المنافذ الموثوقة، ذات القيم الشرائية الأنسب في السوق، لتحقيق أكبر فائدة للموظف.

من جانبه قال محمد حسني ، المدير العام للشركة: إن "فاين ليفينج" للعقارات فخورة بهذه الشراكة ومهتمة بتقديم أفضل العروض العقارية وخدمات ما بعد البيع لموظفي حكومة الشارقة، كما إننا تتشرف بتقديم خصومات عقارية حصرية على مجموعة من العقارات المميزة بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بالتنسيق مع كبار المطورين العقاريين ضمن اتفاقيتنا مع برنامج "وفر"، كما تشمل العروض المقدمة أيضاً دفعات مميزة خاصة وحصرية بموظفي حكومة الشارقة سعياً لتعميق الشراكات التي من شأنها دفع العجلة الاقتصادية وتنشيط حركة السوق العقاري.

وأضافت الأستاذة جواهر سيف العود مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية بالدائرة ورئيس لجنة برنامج "وفر"، أن الدائرة ستقوم بتنفيذ خطة تسويقية واضحة لتعريف موظفي الحكومة بكافة جهات ومؤسسات الإمارة بالامتيازات التي يمكنهم الحصول عليها من الشركة بموجب هذه الاتفاقية، وذلك عبر معارض ترويجية في مقر دوائر وهيئات حكومة الشارقة لضمان الوصول لكافة الموظفين، كما سيتم الترويج للعروض الجديدة للمستفيدين عبر كافة منابر العرض الخاصة بالبرنامج مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص بالبرنامج.