مراكز أطفال الشارقة تطلق برنامجها الصيفي بباقة من الأنشطة الفنية

الشارقة 24:

أطلقت مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجها الصيفي للأطفال، وذلك في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، أوائل مطلع شهر يوليو الجاري، وسيستمر حتى أواخر شهر أغسطس المقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

بدأ الأطفال بالانخراط في البرامج الحافلة والمفيدة منها الورش التعليمية والتدريبية، والزيارات التعريفية إلى المتاحف والمؤسسات المختلفة، والمحاضرات التوعوية، والمهارات العامة، والثقافية، والرياضية، والتجارب العلمية والعملية.

وشهدت المراكز بمدينة الشارقة مجموعة من الورش المتنوعة والبرامج التي تلهم خيال الصغار، حيث تعرف الأطفال على أنواع الفنون المختلفة خلال ورشة "شجرة الخريف إبداع من ورق"، و "فراشاتي الملونة"، كما تعرفوا على مهارات التعامل مع الأجهزة والبرامج الرقمية والتصميم في ورشة "الفن الرقمي"، بالإضافة إلى دورات في الحساب الذهني ضمن برنامج عبقري الرياضيات UCMAS، أما في ورشة " إبداعاتي"، فتدرب الصغار على كيفية صنع الأدوات القديمة مثل المكحلة والدمى، وفي ورشة "الشيف الصغير" التي نفذت بالتعاون مع مركز الشيف الدولي بالشارقة، تعرف الأطفال على كيفية استخدام أدوات ومعدات المطبخ، وإعداد السلطات.

كما قامت الطفلتان عهود إبراهيم الحمادي وشيخة جعفر الزرعوني، بتقديم ورشة بعنوان "فاكهتي لذيذة".

وضمن ورشة "الفنان الصغير"، قام المشاركون بصناعة عرض وتشكيل الشخصيات وتحريكها مع مشهد مسرحي، كما تعرف الصغار على أشكال التعاون وأهميته في الورشة التي نفذتها دائرة الخدمات الاجتماعية، كما نفذت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ورشة "حيواناتي بالصلصال"، التي هدفت إلى تنمية وعي الطفل ومهاراته الابتكارية، بينما نفذت شركة "بيئة" ورشة "أصدقاء البيئة" لتعريف الأطفال على كيفية الاستفادة من المواد المستهلكة.

أما ضمن البرنامج الصيفي لأطفال المراكز في المنطقة الوسطى، أبدع الأطفال في عمل الجداريات من الورق، خلال الورش الفنية، إضافة إلى عدد من الأعمال الفنية مثل الطباعة الحرة، وعمل البورتريه والأشغال اليدوية، كما شارك الأطفال في ورشة عمل "سلة الزهور"، التي أقيمت بمزرعة الأطفال في منتزه الصحراء بالشارقة، بالإضافة إلى الفعاليات التطوعية التي أقيمت مع بلدية البطائح، وشرطة البطائح، حيث قام الأطفال بمساعدة الشرطة في توزيع الإرشادات على الجمهور في محطة بترول أدنوك.

كما استمتع الأطفال في الورش الأخرى كورشة "شيف المستقبل"، التي قاموا فيها بإعداد العصائر الطازجة، كما اشتمل البرنامج على يوم مفتوح بعنوان "زايد في عيون الأطفال"، وأقيمت فيه ورش ثقافية وفنية وعملية لتعريف الأطفال بشخصية مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأعماله داخل وخارج الدولة.

أما البرنامج الصيفي لأطفال المنطقة الشرقية فقد جاء متنوعاً ومميزاً، ووجد تجاوباً وحماساً كبيراً من الأطفال، واشتمل على ورش ثقافية ورياضية وفنية، منها ورشة التلسكوب، والرسم على الأكواب، والرسم على الوجوه، وقناديل مضيئة، وقلاع من صخور، و"قصتي في صندوق"، و"نظارتي"، بالإضافة إلى الورش الثقافية منها ورشة "سنبقى على العهد"، وورشة "حكواتي"، والمشاركة في الكرنفال القرائي لنادي سيدات وادي الحلو، كما قام المشاركون بقراءة مجموعة من الكتب التي تحتويها مكتبة المركز ضمن ورشة "مذكرات قرائية" والتي هدفت الى تعزيز قيمة القراءة لدى الأطفال، وتمكينهم من تلخيص الكتب، فضلا عن المسابقات الثقافية المختلفة التي تضمنها البرنامج.

الجدير بالذكر أن أطفال الشارقة ستنظم معسكرين صيفيين، الأول الذي يقام بشكل سنوي وهو "معسكر صيفي" حيث سيحمل هذا العام شعار "مغامرة في اليابان"، ويقام خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل، بمركزي الطفل في الحيرة والخالدية بمدينة الشارقة، ومركزي الطفل في البطائح والمليحة بالمنطقة الوسطى.

كما يقام معسكر الصيف الرياضي في الفترة من 5-16 أغسطس المقبل في مركز الطفل في حلوان، ويتضمن مجموعة من الألعاب الرياضية المختلفة.

وقالت سعادة عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة: "إن البرامج الصيفية التي تقدم هذا العام، تم إعدادها بمعايير عالية بناءً على الخبرات التي تتمتع بها أطفال الشارقة، لتناسب أعمار ومواهب الأطفال وتعمل على تطويرها في مختلف الجوانب الثقافية والصحية والرياضية والتعليمية، وذلك لتدريب الأطفال على العديد من المهارات لتصبح سلوكاً دائماً لهم في المستقبل".

وأضافت الكعبي قائلة: "لقد ركزنا على عنصر التنوع والجذب في البرامج الصيفية حتى يستطيع الأطفال المشاركة في مختلف الأنشطة وذلك لفائدتها، إيماناً منا بأن تنمية مدارك الطفل تتم بتدريبه على مختلف الأنشطة حتى نضمن له نمواً عقلياً وجسدياً متكاملاً، ويستطيع التواصل اجتماعياً مع الآخرين، مما يعمل على ترقية مواهبه وتطويرها".