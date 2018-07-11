شرطة الشارقة تنظم ملتقى مرورياً لموظفي الحكومة بالإمارة

الشارقة 24:





شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، بمقر مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة، الملتقي المروري الموجه لموظفي الدوائر، والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة، الذي نظمته إدارة المرور والدوريات، وبالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بهدف تعزيز الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والذي يهدف إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

حضر الملتقى سعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وسعادة العقيد علي بو الزود مدير خدمات المرور والترخيص، والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

رحب اللواء الشامسي بالحضور، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه مجالس الضواحي بإمارة الشارقة، في نشر التوعية المجتمعية، وخص بالشكر مجلس ضاحية الخالدية لاستضافتها للملتقى، ولشراكتها الإيجابية لشرطة الشارقة.

تضمن الملتقى التنوير بأهمية التوعية، والأمن المروري، وإلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه الدوائر، والمؤسسات، والأفراد، ووسائل الإعلام، والنهوض بدورها المجتمعي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، إلى جانب تحقيق التنافسية في كافة القطاعات سواء كانت أمنية، أو اقتصادية، أو في مجال تقديم الخدمات.

واستعرض الملتقى الخدمات والمبادرات التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 وهي مبادرة "رخصتي تبدأ من مدرستي"، التوسع في عملية توزيع جهاز سهل والذي يقدم خدمات ذاتية متنوعة للمتعاملين ،الخدمات عبر التطبيقات الذكية والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً فقد كانت البداية في العام 2015 حيث بلغ عددها 35 ألف معاملة منجزة، وفي العام2016 وصلت إلى 61 ألف معاملة، بينما سجل العام 2017 عدد 127 ألف معاملة، كما تم تخصيص قاعة خاصة للمواطنين وأخرى للسيدات بمبني إدارة ترخيص الآليات والسائقين، مع أولوية تقديم الخدمة لكبار السن، ووضع العديد من الخطط المستقبلية التي ستنفذ خلال العام في مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين، وصولاً إلى تحقيق السعادة المبنية على أساس تجويد كافة الخدمات.

هذا إلى جانب استعراض أهم المؤشرات المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري، والنتائج المتحصلة منها في خفض نسب الإصابات بالحوادث، أو خفض نسب الوفيات، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجل مؤشر الحوادث انخفاضاً ملموساً، حيث بلغ إجمالي الحوادث للنصف الأول للعام 2017 عدد461 توزعت إلى 205 حادث بسيط و160 حادث متوسط و35 حادث بليغ، متسببة فى61 حالة وفاة، بينما شهد النصف الأول للعام الجاري 2018 عدد105 حادث بسيط و101 حادث متوسط و30 حادث بليغ و41 حالة وفاة بانخفاض 20 حالة من العام الماضي، أما في ما يخص عدد المركبات المسجلة بالإمارة للنصف الأول للعام 2018، بلغت 325 ألف مركبة توزعت بين الخفيفة والثقيلة، وبلغ عدد المقطورات المسجلة للنصف الأول لهذا العام 2094مقطورة.

ودعا الملتقى السائقين، ومستخدمي الطريق إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز أمن الطرق من خلال الالتزام بالقوانين، واللوائح المرورية، لتحقيق الجوانب الوقائية، وخلق بيئة آمنة مرورياً.

وفي نهاية الملتقى، تبادل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة سعيد خلفان المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية الدروع التذكارية.