مطار الشارقة يستضيف المعرض المتنقل لمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي

الشارقة 24:

يستضيف مطار الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 من شهر يوليو الجاري، في قاعة القادمون، المعرض المتنقل لمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، بهدف إتاحة المجال أمام أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع لزيارته والتعرف على ما يتضمنه من صور ومعلومات ثرية توضح الفروقات المناخية، وطريقة تكيّف حيوانات الصحراء مع البيئة، وشرح دورة الصخور في الطبيعة، والعلاقة بين الزلازل والبراكين وأماكن حدوثها في العالم، وأهم النباتات المحلية واستخداماتها وطريقة تجفيفها وحفظها.

وتأتي استضافة هذا المعرض في إطار حرص هيئة مطار الشارقة على دعم المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تستهدف تعزيز المكانة الإقليمية والعالمية لإمارة الشارقة، وتدعيم المكانة السياحية والبيئية للإمارة، وتعريف الجمهور بها ونشر ثقافة الوعي البيئي للموظفين والمسافرين، وإبراز دور المتاحف الثقافي الفعال في تطوير المجتمعات المحلية.