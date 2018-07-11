اللواء الشامسي يترأس اجتماع القيادة السابع لعام 2018 لشرطة الشارقة

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع القيادة السابع للعام 2018، بمقر نادي ضباط الشرطة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وعدد من الضباط أعضاء لجنة القيادة بشرطة الشارقة.

بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش، حيث استعرض توصيات النصف الأول من العام 2018 ونسبة ما تم تنفيذه منها، وتناول ما جاء في تقرير السعادة والإيجابية لبيئة العمل للعام 2017 مشيداً بما تم تحقيقه في هذا الجانب.

كما تطرق الاجتماع إلى المركز المتخصص لمعالجة المتعاطين والدور الكبير المرجو منه في الحد من انتشار ظاهرة الإدمان عبر برامج توعوية وقائية بمعايير علمية تستهدف طلاب المدارس بمختلف فئاتهم العمرية، وعمل حملات لدرء آفة الإدمان عبر الوسائل السمعية والبصرية والمقروءة المتعددة التي تخدم إيصال رسالة المركز وتفعيل الدور المنوط به، وتقديم العلاج للمتعاطين والإسهام الفاعل في تقديم الرعاية الشاملة لهم بعد العلاج حتى يعودوا أصحاء متعافين ودمجهم في المجتمع، من خلال برامج علمية بهدف إبعادهم عن طريق الإدمان وضمان عدم العودة إليه ثانية.

وأشاد اللواء الشامسي بما تحقق من مخرجات وتوصيات للاجتماعات السابقة والتي صبت في خانة الريادة والارتقاء بالعمل الشرطي وتطوير الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وفى الختام، أكد اللواء الشامسي أن رؤية شرطة الشارقة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية التي تنسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ آمن المجتمع واستقراره، والنهوض به في شتى مناحي الحياة، ووضعه في المقدمة دائماً سواء كان محلياً أو عربياً أو دولياً، آملاً في تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً بما يتوافق مع رؤية دولة الأمارات العربية المتحدة للعام 2021.