مدارس "الشارقة للخدمات الإنسانية" تنضم لـ "اليونسكو"

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة الوطنية لليونسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، صباح اليوم الأربعاء، عن انضمام 3 من المدارس الواقعة تحت إدارة المدينة إلى مدارس اليونسكو، وهي "مركز التدخل المبكر، مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، مدرسة الأمل للصم"، لتكون أول مدارس تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة منخرطة ضمن الشبكة.

جاء هذا خلال اجتماع استضافه مركز التدخل المبكر التابع للمدينة، بحضور أمل الكوس الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

ويأتي انضمام المدارس الثلاث انسجاماً مع رؤية اللجنة الوطنية لليونسكو التي افردت حيزاً كبيراً للاهتمام بمشروع شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو وتطويرها، حيث ركزت اللجنة في خطتها الاستراتيجية للمدارس على استهداف مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة بغية منحهم الفرصة لإبراز جهودهم وقدراتهم ومستويات أدائهم المعرفي والأكاديمي ومواءمتها لمختلف الجهود العالمية المبذولة من قبل المؤسسات المعنية كاليونسكو، للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق مستقبلية مشرقة لهم في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة، قالت الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، تعمل على توسيع نطاق شراكاتها مع مختلف المدارس في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، بغية دمجها ضمن تصور عالمي يستهدف الشباب والتنمية المستدامة الشاملة ترعاه اليونسكو، ويرمي إلى إكساب الطلبة مهارات عالية المستوى خلال مسيرتهم الأكاديمية، والتعرف على تجارب طلبة آخرين من مختلف المدارس.

من جانبها، أعربت مدير المدينة عن فخرِها واعتزازهاِ بانضمامِ مدرسةِ الأملِ للصمِّ ومدرسةِ الوفاءِ لتنميةِ القدراتِ ومركزِ التدخلِ المبكرِ "التابعين للمدينة" إلى مدارس اليونسكو، في تأكيدٍ واضحٍ على صوابيةِ النهجِ الذي سارت عليهِ المدينة منذ تأسيسها قبل 4 عقود، فكانت حريصةً أشدَّ الحرصِ بناءً على توجيهات الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على تعليمِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ ومساندتهم في التحصيلِ المعرفي وتسخيرِ كافةِ التقنياتِ المساندة لهم.

ختاماً، توجهت اليافعي بالشكر الجزيل إلى أمل الكوس وإلى جميع العاملين في اللجنة الوطنية لليونسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة، آملةً استمرار التعاون والنجاح مستقبلاً.