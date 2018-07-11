"بادري لريادة الأعمال" يؤهل المنتسبات لدوراته الجديدة

الشارقة 24:





أعلن برنامج بادري لريادة الأعمال، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من دورته المكثفة المتخصصة في تطوير المهارات الأساسية لدى السيدات، وتزويدهن بالمعرفة اللازمة ليصبحن رائدات أعمال وصاحبات شركات ومشاريع تجارية ناجحة، تعزز حضورهن في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن برنامج الدورة، الذي ينطلق يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر، ويتواصل على مدار أربعة أشهر، سلسلة ورش تدريبيّة حول وضع مخطط نموذج العمل التجاري، وبحوث السوق والتسويق والعمليات والتمويل، ويقدّم البرنامج للمشاركات التوجيه المهني ويتيح لهنّ الفرصة لعرض أفكارهن وخططهنّ على لجنة تحكيم متخصصة لتقديم تعليقاتها والاستفادة من خبرة أعضائها في هذا المجال.

ويستهدف برنامج بادري لريادة الأعمال السيدات والفتيات من عمر 18 عاماً فما فوق والمقيمات في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من إمارة الشارقة، حيث يركّز على تنمية مهاراتهن الريادية ومساعدتهن في إطلاق مشاريعهن الخاصة.

بدورها، قالت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء: "أطلقنا برنامج بادري لريادة الأعمال بهدف بناء قدرات السيدات وتزويدهن بالأدوات المعرفية لتأهليهنّ لبدء مسيرة مهنية ناجحة في عالم ريادة الأعمال، ويقدم البرنامج أيضاً التوجيه المهني للمشاركات حيث يتم تعريفهّن بأساسيات ريادة الأعمال، وكيفية تحديد الفرص والتغلب على التحديات التي قد يواجهنها، إذ يعمل البرنامج على الارتقاء بالمشاركات على المستوى المهني وتحفيز إرادتهن لتحقيق النجاح وتنمية روح الابتكار الأمر الذي سيجعل منهنّ مصدر إلهام للكثيرات". وأضافت بن كرم: "جاء تنظيم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة "التعليم من أجل التوظيف" و"شبيمان للاستشارات"، وجامعة الشارقة، ونسعى من خلاله إلى توفير أساس قويّ لتقديم الدعم والمساعدة وتوفير الموارد اللازمة للمشاركات ليصبحن رائدات أعمال ناجحات في المستقبل". تسعى أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات إلى تطوير قدرات المرأة من خلال برامج ومصادر تعليمية ترتقي بمستقبلها المهني.

وتقام فعاليات البرنامج في كلّ من مدينة الشارقة، وخورفكان ويمكن للمتقدمات حضور الجلسات في أي من هذين الموقعين والاختيار بين الفترة الصباحية من الساعة 08:30 صباحاً إلى 01:00 ظهراً أو الفترة المسائية من الساعة 03:00 عصراً إلى 07:00 مساء.

ويوفر برنامج بادري للراغبات في تقديم طلبات المشاركة، فرصة التسجيل على الرابط التاليhttp://namawomen.ae/ar/bbep، علماً بأن جميع الورش تقدم باللغة العربية.

ويعد برنامج "بادري لريادة الأعمال" "جيل سابقاً"، أحد مبادرات أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ويتضمن عدداً من الورش التدريبية التي ترمي إلى تعزيز روح الابتكار والمبادرة لدى المشاركات والارتقاء بمهاراتهن الريادية وتمكينهنّ اقتصادياً ومهنياً.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج أقيمت من شهر أبريل إلى مايو الماضي، تحت عنوان "ورش عمل المهارات الريادية"، بهدف تعزيز المهارات الأساسية في ريادة الأعمال بما في ذلك اكتشاف الذات والتفكير النقدي والإبداعي ومهارات التواصل والعرض والتقديم ووضع الأهداف بطريقة فعالة، إلى جانب طرق تحديد وصياغة الأفكار باستخدام تقنيات متطورة مثل تحليل "نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات" ورسم الخرائط الذهنية وتحديد الأهداف الذكية، ومفهوم العمل الجماعي.

وبعد إتمام المرحلة الأولى التي تركز على المهارات الشخصية الرئيسية، تنتقل المشاركات إلى المرحلة الثانية التي تتمحور حول تعزيز مهارات التخطيط الاستراتيجي ومنها وضع نموذج العمل التجاري، وكيفية إعداد دراسات السوق، وجمع البيانات وتحليلها، إضافةً إلى جانب تطبيقي يشمل دراسات حالة، ووضع خطط الأعمال ليتم تقديمها لاحقاً إلى لجنة الخبراء لإبداء الرأي.

ويشترط على المشاركات إتمام المرحلة الأولى بنجاح ليصبحن مؤهلات لمباشرة المرحلة الثانية، أم السيدات اللواتي فاتتهنّ المرحلة الأولى، فيمكنهنّ الانضمام إلى أي من "ورش عمل المهارات الريادية" الأربعة الإضافية التي سينظمها البرنامج قبل بدأ المرحلة الثانية.