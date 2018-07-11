"شروق" تعزز المشهد السياحي الصيفي العائلي في الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، عن إطلاق مجموعة من الفعاليات الصيفية المتميزة لكل أفراد العائلة، تجمع بين الترفيه والتعليم، من خلال نشاطات متنوعة في مجال العلوم والفنون، تحت مظلة حملة "صيف الشارقة" التي أطلقتها هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة.

القصباء

وتستعد القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في الإمارة، لإقامة مخيم صيفيّ خلال الفترة من 15 يوليو الجاري إلى 16 أغسطس المقبل، يهدف إلى تحفيز الطاقات الإبداعية للأطفال والناشئة وتشجيعهم على الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ خلال عطلة الصيف، عبر ورش عمل تعليمية ترفيهية يتعرفون فيها على طريقة صناعة وتشغيل الروبوتات والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب عدد من ورش الفن والتصميم بما في ذلك تقنية الرسم والطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويشرف على المخيم مجموعة من المدرّبين المؤهلين، ويتضمن البرنامج اليومي 3 جلسات تلائم جميع الفئات العمرية، وتقسم إلى جلسات للأطفال من عمر 5-8 سنوات والأطفال فوق عمر 8 سنوات، ويمكنهم اختيار المشاركة لنصف يوم أو ليوم كامل، كما يتخلله تقديم شهادات وهدايا ومسابقات وتوزيع جوائز.

ويقام المخيم في مسرح القصباء بالتعاون مع مركز "ستيما" التعليمي، الذي يقدم سلسلة من الدورات التدريبية لمساعدة الأطفال على تطوير مهارات التواصل والتفكير الناقد واتخاذ القرار وحل المشاكل، إضافةً إلى تعزيز وروح العمل الجماعي وتشجيعهم على التعلم مدى الحياة واكتشاف مواهبهم الإبداعية.

ومن المقرر أن تنظّم القصباء أيضاً في عيد الأضحى مهرجاناً لمدة 3 أيام يتضمن مجموعةً من العروض الفنية في مسرح القصباء، إلى جانب فعاليات ترفيهية ونشاطات تفاعلية متنوعة في الممشى على جانبي القناة، كما ستضيئ سماء الشارقة عروض الألعاب النارية في أول أيام العيد الساعة العاشرة مساءً.

مليحة

ويعدّ مشروع مليحة للسياحة الأثرية والبيئية من أبرز المشاريع التي طورتها "شروق"، ليكون نقطة جذب سياحية متميزة، حيث يستضيف العديد من النشاطات طيلة موسم الصيف ولغاية شهر سبتمبر المقبل.

ويوفر المشروع المبتكر للزوار خيارات لا تنتهي من الفعاليات الترفيهية، بما في ذلك ركوب الخيل ومشاهدة غروب الشمس الساحر والطواف ليلاً بين الكثبان الرملية الباردة.

ويمكن للزوار خوض تجربة مذهلة تحت قبة السماء السرمدية من خلال التخييم والمبيت في الهواء الطلق، حيث ينعمون بالهدوء والسكينة بين أحضان الطبيعة وهم يراقبون النجوم بعيداً عن الأضواء والضجيج، إلى جانب الرحلات الاستكشافية المسائية.

ولمحبي ركوب الخيل، تقدم مليحة خيارات متنوعة من النشاطات منها الرحلات المسائية للاستمتاع بغروب الشمس والرحلات الصباحية لمشاهدة شروق الشمس، إضافةً إلى "الرحلات القمرية على ظهر الخيل" لتكتمل بذلك هذه المغامرة المدهشة لاستكشاف خبايا مليحة وكنوزها التاريخية.

وتقدم مليحة لمحبي التصوير سواء من المبتدئين أو المحترفين تجربة غنيةً للتعلم والمتعة مع خبراء التصوير الفلكي، حيث يمكن للزوار التعرف إلى كيفية التقاط صور للأجرام السماوية البعيدة باستخدام التلسكوب والكاميرا.

وتعتبر مليحة الموقع الأثري الأهم في المنطقة، كما أنها وجهة سياحية عائلية رائدة بامتياز بما تمتلكه من مقومات الجمال الطبيعي، حيث يمكن للزوار استكشاف قصص وأساطير الأجداد، والتعرف على الحضارات القديمة من خلال باقة من ورش العمل لصنع مجسمات للأحفوريات والمذنبات، إلى جانب "معسكر الفضاء" الذي يهدف إلى تعريف السياح بالنظام الشمسي وحجم عناصره واحتمال وجود الكائنات الفضائية.

ويمكن لعشاق المغامرات خوض تجارب مثيرة بصحبة خبرائنا ومرشدينا لاستكشاف عوالم الماضي الغابر عندما كانت مليحة في قعر المحيط ومهداً لمجموعة من الكنوز التاريخية والأحفوريات التي تختبئ بين صخورها، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة "أصوات من الماضي" التي تتيح لهم تأمل المكان بعين أوائل البشر الذين سكنوا الجزيرة العربية.

واجهة المجاز المائية

وتوفر فعاليات الحدث السنوي "صيف المرح" في واجهة المجاز المائية بالشارقة الفرصة لجميع أفراد العائلة للمشاركة في فعاليات مبادرة "أنا أحب الشارقة"، التي تحمل شعار الجربوع، "اليربوع باللهجة المحلية"، وما تتضمنه من عروض وفعاليات ترفيهية وهدايا وبطاقات الحظ والمجسمات الهوائية الضخمة والأضواء، بالإضافة إلى "حديقة الألعاب المائية المصغرة" ومنزلقاتها المائية التي تُنعش الأطفال خلال أيام الصيف، وعروض الفقاعات والبالونات المائية، والرسم على الوجه، فضلاً عن المطاعم والمقاهي، التي تمنح جميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بقضاء يوم كامل في وجهة واحدة تلبي جميع احتياجاتهم.

جزيرة النور وقلب الشارقة

وتستضيف جزيرة النور، إحدى أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، عدداً من الفعاليات الصيفية التي تناسب جميع الفئات العمرية، كتزيين الكعك وزراعة الصبار والاعتناء به، وتزيين الطعام، والتصوير، حيث يمكن للزوار تعلم أساسيات تزيين الطعام، فيما توفر لهم ورشة أساسيات التصوير تجربة متميزة تجمع بين التعليم والترفيه.

كما سيقدم "قلب الشارقة" مجموعة كبيرة من الخصومات لزواره، والتي تصل إلى 35% في منافذ البيع بالتجزئة في سوق الشناصية، مثل: "خراز"، و"راتيوس"، و"الفريا"، و"أ.س.أ سبايسيز"، و"فيناري"، و"دار حمايم بيفيريز"، و"جاسمري" و"الغرازه".