المشاركون في الملتقى الصيفي بنادي الذيد يزورون معهد الشارقة للتراث

الشارقة 24:

اكتسب المشاركون في الملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي عدداً من المعلومات حول التراث الذي تزخر به الشارقة، وما تدونه العادات التقاليد من سجل حافل لحياة الماضي بكل تفاصيله.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نفذتها إدارة الملتقى الصيفي لنادي الذيد إلى معهد الشارقة للتراث، بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، واطلعوا على ما يضمه المعهد من قاعات تعبر عن حرص المعهد في الحفاظ على مكنونات الماضي المادية والمعنوية.

واستمع المشاركون إلى شرح تفصيلي عن جهود معهد الشارقة للتراث والذي أنشأه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون مركزاً ريادياً للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث وإعداد الكوادر الوطنية أكاديمياً ومهنياً في مختلف الأنماط التراثية

تجول المشاركون بين قاعات المعهد وأعربوا عن سعادتهم بزيارة معهد الشارقة للتراث مؤكدين أن المعهد فتح لهم آفاقاً لفهم جهود الإمارة في حفظ التراث بجميع أشكاله.

بدوره، أعرب حميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي، عن شكره لمعهد الشارقة للتراث على الاستقبال.