"التنمية الأسرية" بخورفكان تنظم برنامج "جيران لاند"

الشارقة 24:





نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية فرع خورفكان، ضمن مبادرة جيران، برنامج "جيران لاند"، في مركز الطفل بمدينة خورفكان، قدمت الأستاذة راية النقبي جلسة "نحو حياة إيجابية"، تحدثت فيه عن الإيجابية.

وفي سياق حديثها، أكدت راية النقبي أن الإيجابية مهارة مثل باقي المهارات التي تكتسب بالتعلم والتطور المستمر، فالأمر كله يندرج تحت عاملين أساسيين هما: طريقة التفكير وطريقة التصرف وكليهما قابل للتغيير والتطوير، أي أن الإيجابية ما هي إلا مزيج من طريقة تفكير الشخص وطريقة تصرفاته التي يسلكها.

تخللت الجلسة ورشة قدمتها، الأستاذة فاطمة العبري وهي عبارة عن ثلاث ورش عمل بعنوان "إماراتي الصنع"، ورشة دخون، وورشة مستحضرات التجميل والعناية، مما نال إعجاب الحضور، بعد ذلك قدمت الأستاذة أمل عيسى مسابقات "دولاب الحظ".

ومن جانب آخر، شاركت دائرة الخدمات الاجتماعية بمعرض "معرض صناع ... صنعتي" بمشاركة 5 أسر منتجة.

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية برنامج جيران لاند بمشروع "غرس زايد"، تم فيها زراعة 50 شتلة بمشاركة أطفال مراكز الطفل.