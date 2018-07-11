"التنمية الأسرية" بكلباء تختتم باقة "المهارات الحياتية للفتيات"

الشارقة 24:

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية فرع كلباء، الباقة التدريبية الصيفية "المهارات الحياتية للفتيات"، ضمن مبادرة مودة والتي تواصلت جلساتها لمدة 4 أيام متتالية، بقاعة العروض في المركز، من خلال مجموعة من الدورات والورش التدريبية التي قدمتها الاستشارية الأسرية بهية المنصوري، مستهدفةً فئة المقبلات على الزواج وفئة المتزوجات، وتقديم مجموعة من الدورات التخصصية، وورش عمل متنوعة شاملة جميع الجوانب الشخصية والنفسية والاجتماعية والصحية والقانونية لتوعيتهم بكيفية بناء أسرة مستقرة واعية، ورفع ثقافتها وتعزيز القيم الاجتماعية والنفسية من أجل مجتمع آمن ومستقر.

في اليوم الأول، تم تنظيم دورة "ضبط المشاعر"، لإكساب المشاركات المهارات المتعلقة بالمشاعر، قدمت فيها المستشارة بهية المنصوري عدة محاور، منها مفهوم ضبط المشاعر، خطوات السيطرة على العواطف وإدارتها بشكل جيد مع أهمية إتقان أساليب التعامل مع المشاعر بإيجابية، واكتشاف نقاط القوة والتعامل معها.

وفي اليوم الثاني، تم تنظيم دورة "بناء الثقة بالنفس"، لإكساب المشاركات المهارات التي ترتبط بالإدارة الذاتية، ناقشت فيها المنصوري عدة محاور، منها مفهوم الثقة بالنفس وأهميتها، خطوات بناء الثقة بالنفس، طرق تعزيز الثقة بالنفس منها تنمية السلوك الجيد، واستبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية، والابتعاد عن العبارات المتشائمة، مع الحفاظ على وجود التواصل الإيجابي مع الأشخاص المقربين من العائلة أو الأصدقاء.

في اليوم الثالث، تم تنظيم دورة "التعامل مع الآخرين"، لإكساب المشاركات المهارات المتعلقة بالتواصل مع الآخرين، وتناولت المستشارة عدة محاور، منها تعريف فن التعامل وأهميته، بالإضافة إلى التعرف على أنماط الشخصيات وطريقة التعامل مع كل نمط مع طرح قصص وأمثلة عن فن التعامل مع الآخرين.

وفي اليوم الرابع والأخير، تم تنظيم دورة "صناعة النجاح"، لإكساب المشاركات المهارات المتعلقة بالتفكير الإيجابي وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتخطيط الشخصي، وتنمية قيم المسؤولية الاجتماعية، ناقشت فيه المنصوري عدة محاور منها مفهوم صناعة النجاح، ومفاتيح النجاح مع التعرف على أسرع طرق للنجاح وعرض نماذج للناجحين.

تخلل البرنامج التدريبي عدد من التطبيقات العملية والألعاب التدريبية والاختبارات الشخصية للتعرف على الذات، مع تنظيم جلسات الاسترخاء، وكذلك استخدام أسلوب العصف الذهني في بعض المحاور، والاستعانة ببعض العروض الفلمية لتوضيح بعض محتويات البرنامج التدريبي.

وقالت خديجة الشمبيلي مسؤولة المبادرة في المركز: "إن هذه الدورات التي نقوم بتقديمها لفئة الفتيات، نحرص من خلالها على تكريس مفهوم أن الحياة مشاركة، وأن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية يجب أن يقوم على أساس متين من التفاهم وإجادة لغة الحوار بين الطرفين، وهنا علينا أن نساعد المتدربات على التعرف إلى ذواتهم وطريقة التعامل مع الآخرين، فالحياة تبدأ من الذات التي كرمها الخالق عز وجل وسخر لها الكون بما فيه".