ماجد القاسمي يكرم الطلبة المتميزين في المنطقة الوسطى

الشارقة 24:

في حفل كبير شهدته المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة صباح أمس الثلاثاء، كرم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، يرافقه راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، مؤسس جائزة المحيان، أوائل الثانوية العامة بمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، والفائزين والفائزات بجائزة راشد المحيان في دورتها الثامنة، والفائزين والفائزات بجائزة مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى بدورتها الـ 13.

أقيم الحفل بمقر المركز الثقافي بمدينة الذيد، بحضور الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وأعضاء المجالس البلدية للمنطقة الوسطى، وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، والدكتور علي الطنيجي أمين السر العام لمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس وأولياء أمور المكرمين، ولفيف من المدعوين والتربويين والطلبة ومدراء المدارس والمعلمين في المنطقة الوسطى.

وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، تابع الحضور مادة مصورة عن أهداف ومراحل وأعمال مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، وجهودها التربوية ومناشطها، بجانب تطور الجائزتين منذ انطلاقتهما وما حققاه من دعم لروافد العملية التعليمية.

ثم ألقى راشد المحيان كلمة أشاد فيها برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم التعليم، واهتمامه الكبير بمحاور العملية التعليمية ومتابعتها، وحرص سموه على النهوض بها.

وأكد المحيان أن جائزة راشد المحيان وجائزة المجلس وجدتا لتكريم المبدعين والمتميزين في مدارس المنطقة الوسطى، وهدفتا إلى تسليط الضوء على إنجازات الميدان التربوي في المنطقة لتكون دافعاً لهم نحو تحقيق المزيد.

وفي نهاية الحفل، أعرب الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن سعادته بحرص مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على تكريم أوائل الثانوية العامة وأوائل المراحل التعليمية، والإشادة بنتائجهم التعليمية، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعد حافزاً لهم لمواصلة الاجتهاد ونيل أعلى المراتب العلمية.