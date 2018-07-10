شرطة الشارقة تكرم أثنين من منسوبيها لشجاعتهم في إنقاذ مصاب

الشارقة 24:

كرم العميد أحمد عبد الله بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، بحضور رئيس قسم المرور والدوريات بالمركز، كلاً من الرقيب حمد الشريجي الكعبي والعريف حمد راشد النداس من مرتب المرور والدوريات، تثميناً لحسهم الأمني وتقديراً لقيامهم بواجبهم خارج وقت عملهما وذلك بإنقاذ مصاب حصر داخل مركبته والتي كانت في بداية احتراقها وربما تعرضها للانفجار، معرضين حياتهم للخطر ولكن نداء الواجب كان أكبر لديهم، كما عملا على إبعاد الجمهور المتواجدين من الموقع وتنظيم حركة المرور حتى وصول الدوريات والدفاع المدني للتعامل مع الحدث.

يأتي التكريم من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تثمين جهود كل المخلصين والمتميزين من منتسبيها عند قيامهم بواجبهم في خدمة المجتمع وتوصيل رسالتها الإيجابية، وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية.

من جانبهما أعرب المكرمان عن سعادتهما بهذا التكريم معتبرين ما قاما به واجب أخلاقي وإنساني في المقام الأول وترجمة لجهود شرطة الشارقة في تحقيق الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.