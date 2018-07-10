"الشارقة للعمل التطوعي" تعقد محاضرة لإدارة العمل التطوعي في المؤسسات

الشارقة 24:

استهلت جائزة الشارقة للعمل التطوعي برامجها التوعية والتعريفية، بمحاضرة عنوانها "إدارة العمل التطوعي في المؤسسات" لصالح موظفي دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بهدف رفع مستوى الوعي المؤسسي في مجال العمل التطوعي لدى المؤسسات، وذلك في إطار استثمار طاقات ومهارات أفراد المجتمع على خدمة ونشر الوعي التطوعي.

ويأتي تنظيم المحاضرة، التي قدمتها الأستاذة فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، في مجلس ضاحية مغيدر، وبحضور سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والأستاذ عبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس وعدد من موظفي الدائرة وجائزة الشارقة للعمل التطوعي.

وقالت فاطمة موسى البلوشي، أن هذه المحاضرة تأتي ترجمة لخطة الجائزة الرامية إلى رفع مستوى الوعي في مجال العمل التطوعي لدى المؤسسات والأفراد وكذلك بأهمية التطوع في المجال المؤسسي والمجتمعي، مضيفة إلى أن العمل جار للتنسيق على عقد محاضرة أخرى تستهدف المجتمع، لا سيما أن دائرة شؤون الضواحي هي الجهة التي لها تأثير مباشر على أفراد المجتمع، كونها أكثر جهة احتكاكاً بالمجتمع.

وتعد هذه المحاضرة ضمن البرامج المتكامل الذي تطلقه الجائزة بهدف تأهيل وتدريب المؤسسات الحكومية في الإمارة على المشاركة في الجائزة في دورتها الـ 16 ورفع مستوى الوعي لدى المؤسسات في مجال العمل التطوعي، وفقاً لبرامج "الجائزة" واستراتيجيتها التي اعتمدها مجلس الأمناء.

كما أن الجائزة نسقت مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في القيام بمحاضرات تعريفية على مستوى مجالس الضواحي بمدن وإمارة الشارقة.

وأضافت البلوشي، أن المحاضرة تناولت مبادئ عامة حول التطوع وأهميته وفوائده بالإضافة إلى مناقشة قضايا البنية التنظيمية للعمل التطوعي في المؤسسات الحكومية، وكذلك تم عرض القوانين والتشريعات التي تنهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تطوير العمل التطوعي المؤسسي، كما تضمنت المحاضرة شرح مفصل عن جائزة الشارقة للعمل التطوعي وكيفية المشاركة فيها من خلال التطرق إلى الآليات والاشتراطات المطلوبة، وفق أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المتبعة دولياً.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لإدارة شؤون الضواحي والقرى على التنسيق في تنظيم هذا المحاضرة التي تعد باكورة المحاضرات التي تستهدف المؤسسات الحكومية في الإمارة، مثمنة حضور سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة على حضوره، ما يمثل دفعة معنوية وتحفيزية لبقية موظفي الدائرة.

ومن جانبه، أعرب سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عن شكره لجائزة الشارقة للعمل التطوعي على جهودها ومساهمها وتنويرها لموظفي الدائرة بآلية العمل الجديد في مجال العمل التطوعي، مضيفاً إلى أن مثل هذه المحاضرات لها مردود فاعل وإيجابي على مختلف الأصعدة، ونحن كدائرة الشؤون الضواحي بدأنا في هذا نهج العمل التطوعي المؤسسي منذ زمن بعيد، وما زالنا نحدث آلياتنا ونبحث عن كل ما هوجديد لصقل مهارات موظفينا للاستمرار في مجال العمل التطوعي، بالإضافة إلى إلى العديد من الإدارات داخل الدائرة مخولة بالعمل التطوعي وتقسيم المهام لدى الموظفين.