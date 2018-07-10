"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تنظم برامج صيفية لبناء قدرات الأيتام

الشارقة 24:

تحرص مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي سنوياً على تنظيم برامج التمكين الصيفي بما يتوافق مع خططها المدروسة في العمل على تميز الأيتام وأمهاتهم، وبناء قدراتهم والعناية بجميع متطلباتهم للوصول لمرحلة التمكين الاجتماعي، حيث ضم البرنامج العديد من الأنشطة المتنوعة التي ستستمر طيلة أيام الإجازة الصيفية.

وتستنفر المؤسسة جهودها في هذا الإطار لتوجهها من أجل بناء قدرات الأيتام، والمساهمة في تنمية وتطوير مواهبهم، والعناية بالجوانب الشخصية والاجتماعية لهم، ودعم سلوكياتهم، فتنظم العديد من البرامج والجلسات الحوارية والأنشطة المتنوعة في مختلف جوانب التمكين المقدمة.

هذا وتنفذ المؤسسة برامجها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المعنية بتقديم المفيد من البرامج الصيفية، فتقوم بإلحاق الأبناء في المراكز الحيوية، والفعاليات المقامة في إمارة الشارقة، حيث تلقى برنامج الصيف اهتماماً وإقبالاً كبيراً من قبل أبناء المؤسسة، والتي بدورها تقدم استغلالاً أمثل لفترة إجازتهم الصيفية.

وصرحت مريم مال الله رئيس قسم الخدمة النفسية بالمؤسسة، "تحرص المؤسسة على مشاركة منتسبيها في برامج التمكين الصيفي كل عام، حيث تعتني بطبيعة الأنشطة المقدمة، والأهداف التي تحققها مثل هذه البرامج على شخصية الابن والوصي، فتخصص بذلك مجموعة من الأنشطة المعنية بالجوانب التي تساعدهم على الاستفادة من وقت فراغهم في فترة الإجازة الصيفية وتطور من ذواتهم ، وتعمل على صقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم، كما وتحرص المؤسسة على تعزيز الجوانب المهارية وتطويرها وتشجيعهم على الالتحاق بهذه البرامج لتحقيق الأهداف العامة من هذه البرامج".

وتتنوع البرامج الصيفية التي تنظمها المؤسسة في مختلف نواحي التمكين، ففي إطار التمكين المهني الوظيفي تم إلحاق مجموعات من الأبناء في دورات التدريب الصيفي والتأهيل الوظيفي في عدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف تأهيلهم مهنياً ووظيفياً، لإكسابهم المهارات العملية، وأخلاقيات العمل، وتطوير المهارات الفنية والكتابية والثقافية لديهم.

وفي جانب برامج التمكين الاجتماعي التي تتبناها المؤسسة لتمكين أبناءها اجتماعياً وجعلهم أكثر فاعلية، وارتباطاً بالمجتمع المحيط، وتأهيلهم اجتماعياً ليكونوا ذو مسؤولية في بيئتهم ومكان إقامتهم مع ذويهم، نظمت المؤسسة العديد من الجلسات الحوارية البناءة كبرنامج "تعزيز الانتماء الوطني" للأبناء، وبرنامج "جماعات الدعم" وبرنامج "صلة" للأوصياء.

كما أدرج مجموعة من أبناء التمكين ضمن البرامج والأنشطة الموجهة في دورة الشرطي الصغير، في سبيل تنمية قدرة الأبناء الحركية ورفع مستوى اللياقة والانضباط وقوة التحمل، عبر المشاركة الفاعلة في برامج وأنشطة القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتحفيزهم على تبني قواعد الالتزام بالنظام، واكسابهم مزيداً من الثقة بالنفس، فيما انضم مجموعة أخرى للبرنامج التدريبي "إعلامي المستقبل" التي ينظمها مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام، لصقل مهارات الأبناء إعلامياً.

ومن جهة أخرى ألحقت المؤسسة مجموعات أخرى من أبنائها في برامج رياضية وبدنية في النوادي الرياضية المتخصصة لممارسة الرياضات المفيدة للجسم والذهن ومشاركتهم في دورات وملتقيات رياضية مختلفة كملتقى الحمرية الصيفي.

أما في جانب التمكين النفسي فسيحظى الأبناء بالعديد من البرامج كالجلسات الشبابية الحوارية، وجملة من نشاطات برنامج "تخطي"، إضافة إلى العديد من الأنشطة التنفيسية ضمن برنامج "أساليب نفسية علاجية"، وتستهدف هذه البرامج العناية بصحتهم النفسية وتمكينهم في الجانب النفسي، كما تقدم لهم الحلول والمشورة الصائبة تجاه مجمل مشكلاتهم النفسية بطريقة ابتكارية لينعكس ذلك على شخصية الابن اليتيم وليتمتع بصحة نفسية سليمة.

كما وستحظى أمهات الأيتام بمجموعة متنوعة من البرامج النفسية الحافلة بالمفيد، حيث تنظم المؤسسة العديد من الأنشطة المدروسة على شكل لقاءات دورية وجلسات حوارية وورش عمل، بهدف إمدادهن بثقافة التعامل الناجح مع الأبناء، وتقديم الدعم والمؤازرة لهم، وتمكينهن بأساليب جديدة لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة.

وأفردت المؤسسة في جانب التمكين التربوي السلوكي مجموعة من البرامج الموجهة لخدمة الجانب السلوكي لدى الأبناء كبرنامج "بناء" والبرنامج التدريبي "دعم سلوك الأسر وحيدة الوالدية" حيث ستقدم هذه البرامج المشورة والتوجيه للمنتسبين فيما يتعلق بالمواقف السلوكية التي تواجههم بما يساعدهم على استخدام قدراتهم وإمكانياتهم في تحقيق تنشئة اجتماعية سليمة للأبناء.

وتثمن المؤسسة تعاون واستجابة الجهات والدوائر الحكومية والخاصة والنوادي الرياضية والمراكز الحيوية والثقافية معها في برامج التمكين الصيفي، وتشيد بدورهم الفاعل لخدمة ودعم برامج المؤسسة.