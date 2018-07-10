عبد الله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق تمرين "الجاهزية 1"

الشارقة 24 – راشد حمدان:

شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، انطلاق تمرين "الجاهزية "1، الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، بنادي الضباط بالقيادة العامة بشرطة الشارقة.

ويعد تمرين "الجاهزية 1"، أول تمرين تنظمه القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات المحلية، بهدف قياس مستوى الجاهزية والاستعداد في إمارة الشارقة ورفع كفاءة وقدرات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية سواءً المحلية أو القطاع الخاص، ووضع آلية متكاملة للتنسيق بين مختلف الدوائر والمؤسسات في التعامل السريع مع الأزمات والكوارث.

وشمل التمرين عدد من الاختبارات لأنواع الكوارث الطبيعية والأزمات، وكيفية التعامل معها ودور المؤسسات المعنية في التعامل حسب الأنظمة المتبعة ووفق الخطة المعمول بها لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي بجهود فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدوائر والمؤسسات الوطنية والمحلية في سعيها الدؤوب في الحفاظ على أمن وسلامة إمارة الشارقة، وجعلها واحة أمن وطمأنينة ينعم فيها المواطن والمقيم.

وأشار سموه إلى أهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الأزمات وتلافي أضرارها على المجتمع.

حضر انطلاق التمرين اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة رئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والسيد عيسى هلال الحزامي مدير مركز الاستجابة الوطني بالشارقة، والمقدم الدكتور حمدان الطنيجي رئيس قسم إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات المركزية ورئيس لجنة التمارين بالإمارة، وعدد من مدراء الدوائر المحلية بالشارقة وممثليها.