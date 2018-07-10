المقدم خالد الكي: "الملتقى المروري 2" يقدم برامج ومبادرات توعوية مميزة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر آمناً، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين وإدارة المرور والدوريات بتنظيم الملتقى المروري في ضاحية الخالدية، بهدف عرض إحصائيات الحوادث المرورية ومسبباتها ودور المجتمع في التوعية وتعزيز أمن الطرق.

وقال الكي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "تم خلال الملتقى استعراض أهم الاحصائيات المرورية والخدمات المقدمة للجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، ودور إدارة المرور والدوريات خلال المرحلة المقبلة من النصف الثاني".

وأشار نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة سيتم إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والخدمات المقدمة للجمهور من خلال التصدي لجميع المعوقات التي تواجه أفراد المجتمع وخصوصاً في فصل الصيف، حيث سيتم تسيير الدوريات المرورية والتوعوية ومشاركة الجمهور في توزيع المطويات التوعوية في مختلف المراكز التجارية بهدف تغيير سلوك مستخدمي المركبات وتقليل عدد الحوادث والوفيات وجعل الطرق أكثر آمناً.