فاطمة الخاطري: مخيم الفضاء الثامن يقدم تجارب علمية للطلاب

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرحت فاطمة الخاطري، مرشد علمي في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن مخيم الفضاء الثامن، يتضمن بعض ورش العمل عن التليسكوبات، ومعرفة عمر الكون، ودورة حياة النجوم.

وأشارت الخاطري، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إلى أن المشاركين سيعرضون تجاربهم في اليوم الأخير من المخيم، ويشاهدون عرضاً للقبة الفلكية، بالإضافة إلى تكريمهم.

وتناول المخيم إجراء تجارب بخصوص الفضاء والفلك، ومخاطر ارتياد الفضاء، ومعرفة كيف ستكون الإمارات رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى معرفة كيف يمكن أن يساعد معرفة الفضاء على تقدم الدولة.