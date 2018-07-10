وفد شبابي من الملتقى الصيفي بنادي الذيد يطّلع على خدمات مطار الشارقة

الشارقة 24:

أبدى المشاركين بالملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي، من قبل الشباب المنتسبين لفعالياته إعجابهم بالمستوى الراقي والمتقدم للخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة الدولي للمسافرين وبمستوى الخدمات المقدمة وعبروا عن سعادتهم بهذه الخدمات التي يفخرون أنها تقدم من إمارة الشارقة لكافة الزوار والسياح وللمواطنين والمقيمين المستخدمين لمرافق المطار.

وجرى تنظيم الزيارة للمطار بعد أن نفذت إدارة نادي الذيد ورشة تدريبية للمشاركين عن خدمات المطار وآليات زيارة هذا المرفق وما يقدمه من خدمات بالتعاون مع المكتب الأكاديمي البريطاني بهدف توعية المشاركين الشباب وطرق الزيارة وأهم الخدمات المقدمة قبل الزيارة.

وقام عدد من مسؤولي وموظفي الأقسام في المطار باصطحاب وفد الملتقى الصيفي من نادي الذيد بجولة في أرجائه وأطلعوا المشاركين الشباب على أهم مرافق المطار بدءاً من مبنى المطار وصالات المغادرين والقادمين وصالات رجال الأعمال والدرجة الأولى حيث تم تقديم شرح عن الصالات الجديدة كما تجوّل الوفد في منطقة نقل الأمتعة والسوق الحرة وردهة المطاعم والاستراحة.

كما اطلع الوفد على مركز الأرصاد الجوية وما يحتويه من أجهزة حديثة تمكن الموظفين من معرفة الأحوال الجوية السائدة ونشر المعلومات بكل دقة لكافة الأطراف المعنية

من جانبه أشار سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، عن أهمية القيام بزيارة للمشاركين من الملتقى الصيفي لنادي الذيد إلى مطار الشارقة الدولي باعتباره بوابة هامة على العالم الخارجية وما يمثله من مرفق حيوي ينبغي تعريف الشباب حول خدماته

وأعرب عن تقديره لهيئة مطار الشارقة الدولي ولرئيسها وكافة كوادرها على استقبال وفد الملتقى وما قدموه من معلومات أضافت الكثير للمشاركين ومكنتهم من فهم إحدى الخدمات الهامة المقدمة في إمارة الشارقة.